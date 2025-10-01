快訊

受匯率影響 勞動基金9月創單月史上第二可能性不高

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞金局副局長劉麗茹。歐芯萌／攝影
勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，8月單月收益逾2,700億元，刷新史上單月收益最高的紀錄。至於9月獲利是否有機會再創新高，勞金局副局長劉麗茹解釋，8月份市場都不錯加上新台幣貶值，8月有帳上未實現的匯兌跟匯沖，所以收益數才會大好，9月收益為單月史上第二的可能性不高。

有關9月獲利是否有機會再創新高，劉麗茹說，依照所有金融市場等相關指標顯示，9月數據沒有比7、8月來的好，因此單月收益刷新紀錄的機會不高。主要是因為，國內外的股市、債市、另類投資的市場好，但還有匯率的影響，9月新台幣升值幅度超過7%。

劉麗茹表示，全面來看，8月份市場都不錯，加上8月單月份新台幣貶值，8月有帳上未實現的匯兌跟匯沖，所以收益數才會大好。9月份看起來情形不是如此，市場還是走好，整體數據持續上揚，但幅度不會像8月份這麼高。

劉麗茹指出，8月有帳上未實現的匯兌跟匯沖，波動就會影響資產價值計算的結果，有的月份比較好、有的月份比較不好，短期情況就不特別說明。比較8月跟9月的幅度，參考綜合因素，9月收益創下單月史上第二的可能性也不高。

劉麗茹說明，8月新台幣重挫6.89角、9月轉身，是一來一去的概念。8月新台幣貶值，跟7月相比是一來，這差距就會拉大，整體就是波動，畢竟台灣還是屬於出口導向，不過幅度應該慢慢會收斂。

至於匯率如果升一角或貶一角，對整體基金的影響為何，劉麗茹表示，幣值的變化，對於資產端可能有不一樣的影響，在股市或尤其美元的部分，美元布局全球股市、債市的影響性變化，會有交互連動性。

劉麗茹認為，如果要探討幣值升一角、貶一角對收益的變化，就要假設其他都不動，但不可能是這樣，因為其他狀況全部都在動，例如美元如果走弱、其他貨幣就是往上走。這樣的計算就有失公允，並不準確，不建議採取這樣的計算方式。

新台幣 匯率 債市

相關新聞

參與三商美邦人壽實地查核？ 永豐金總座朱士廷：沒有

永豐金控與京城銀行今日完成合併，永豐金後續的併購動向受到外界高度矚目，包括市場好奇永豐金是否有參與三商美邦的實地查核？對...

電子支付公會成立 攜手外籍移工匯兌機構邁入電支時代

台灣電子支付產業自《電子支付機構管理條例》2015年上路以來，已經走過十年發展歷程，截至2025年7月底，使用人數已突破...

受匯率影響 勞動基金9月創單月史上第二可能性不高

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，8月單月收益逾2,700億元，刷新史上單月收益最高的紀錄。至於9月獲利是否有機會再創...

比特幣持穩11.4萬美元以上 專家示警：若無強彈或為牛市告終徵兆

比特幣價格持穩在約11.4萬美元以上，市場情緒逐漸穩定。幣修學分共同創辦人周律辰認為，近期的市場降息不漲反跌隱含「利多出...

助花蓮光復鄉重建家園 五大金控共捐贈9,000萬元善款

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情嚴重，各大金控陸續以金控或董事長名義捐贈善款，幫助受災戶...

期交所公告 威剛期貨自10月1日起暫停交易

期交所公告威剛期貨（契約代號：ND）自114年10月1日起暫停交易。

