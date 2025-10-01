受匯率影響 勞動基金9月創單月史上第二可能性不高

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，8月單月收益逾2,700億元，刷新史上單月收益最高的紀錄。至於9月獲利是否有機會再創新高，勞金局副局長劉麗茹解釋，8月份市場都不錯加上新台幣貶值，8月有帳上未實現的匯兌跟匯沖，所以收益數才會大好，9月收益為單月史上第二的可能性不高。

有關9月獲利是否有機會再創新高，劉麗茹說，依照所有金融市場等相關指標顯示，9月數據沒有比7、8月來的好，因此單月收益刷新紀錄的機會不高。主要是因為，國內外的股市、債市、另類投資的市場好，但還有匯率的影響，9月新台幣升值幅度超過7%。

劉麗茹表示，全面來看，8月份市場都不錯，加上8月單月份新台幣貶值，8月有帳上未實現的匯兌跟匯沖，所以收益數才會大好。9月份看起來情形不是如此，市場還是走好，整體數據持續上揚，但幅度不會像8月份這麼高。

劉麗茹指出，8月有帳上未實現的匯兌跟匯沖，波動就會影響資產價值計算的結果，有的月份比較好、有的月份比較不好，短期情況就不特別說明。比較8月跟9月的幅度，參考綜合因素，9月收益創下單月史上第二的可能性也不高。

劉麗茹說明，8月新台幣重挫6.89角、9月轉身，是一來一去的概念。8月新台幣貶值，跟7月相比是一來，這差距就會拉大，整體就是波動，畢竟台灣還是屬於出口導向，不過幅度應該慢慢會收斂。

至於匯率如果升一角或貶一角，對整體基金的影響為何，劉麗茹表示，幣值的變化，對於資產端可能有不一樣的影響，在股市或尤其美元的部分，美元布局全球股市、債市的影響性變化，會有交互連動性。

劉麗茹認為，如果要探討幣值升一角、貶一角對收益的變化，就要假設其他都不動，但不可能是這樣，因為其他狀況全部都在動，例如美元如果走弱、其他貨幣就是往上走。這樣的計算就有失公允，並不準確，不建議採取這樣的計算方式。