LINE Bank 新募集 ETF 平台 免加開證券戶就能完成申購

LINE Bank推出「新募集ETF」平台，免加開證券戶就能完成申購。
LINE Bank也公布內部數據說明，綜觀國內券商多達60多家，LINE Bank客戶前來申購時，所持有的證券帳戶，遍及全台半數以上券商，展現出不限使用特定證券帳戶皆可申購的特色。
LINE Bank表示，除了「持有全台任一本人證券帳戶都能買」的特色以外，揮別過去ETF IPO多在上班時間，還需要到券商臨櫃排隊辦理的印象，LINE Bank「銀行首創24小時全天候申購機制」，搭配「最快3分鐘」兩大優勢，讓客戶「全面0手續費」完成申購。
今年是台灣主動式ETF元年，LINE Bank已上架銷售多檔主動式新募集ETF，種類包含海外股票、台股、投資等級債券、非投資等級債券等，LINE Bank亦宣布在9月30日開賣美國科技主動式ETF 00989A摩根大美國領先科技主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金），幫助客戶掌握主動式ETF機會。
