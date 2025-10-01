快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

LINE Bank 新募集 ETF 平台 免加開證券戶就能完成申購

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

LINE Bank推出「新募集ETF」平台，免加開證券戶就能完成申購。

LINE Bank也公布內部數據說明，綜觀國內券商多達60多家，LINE Bank客戶前來申購時，所持有的證券帳戶，遍及全台半數以上券商，展現出不限使用特定證券帳戶皆可申購的特色。

LINE Bank表示，除了「持有全台任一本人證券帳戶都能買」的特色以外，揮別過去ETF IPO多在上班時間，還需要到券商臨櫃排隊辦理的印象，LINE Bank「銀行首創24小時全天候申購機制」，搭配「最快3分鐘」兩大優勢，讓客戶「全面0手續費」完成申購。

今年是台灣主動式ETF元年，LINE Bank已上架銷售多檔主動式新募集ETF，種類包含海外股票、台股、投資等級債券、非投資等級債券等，LINE Bank亦宣布在9月30日開賣美國科技主動式ETF 00989A摩根大美國領先科技主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金），幫助客戶掌握主動式ETF機會。

LINE ETF

延伸閱讀

不只好友日買1送1！CoCo都可拚了 整個10月「人氣3飲品」兩杯79元 還有「大杯珍奶、百香綠茶」半價喝

Hyundai新車連發！全新Tucson L N Line限量30台入手優惠價109.9萬元起

日銀擬減購超長債 加劇跌勢

債券商品受益人 連三增

相關新聞

比特幣持穩11.4萬美元以上 專家示警：若無強彈或為牛市告終徵兆

比特幣價格持穩在約11.4萬美元以上，市場情緒逐漸穩定。幣修學分共同創辦人周律辰認為，近期的市場降息不漲反跌隱含「利多出...

助花蓮光復鄉重建家園 五大金控共捐贈9,000萬元善款

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情嚴重，各大金控陸續以金控或董事長名義捐贈善款，幫助受災戶...

期交所公告 威剛期貨自10月1日起暫停交易

期交所公告威剛期貨（契約代號：ND）自114年10月1日起暫停交易。

台幣第3季貶5.67角 走勢先貶後升 9月單月漲1.36角 終止連二黑

新台幣匯價昨（30）日以30.469元收盤，升破30.5元，升值7.6分，成交量為16.96億美元；第3季總計貶值5.6...

壽險業8月大賺330億元 近四年同期新高 外匯準備金水位同步攀峰

金管會統計，壽險業8月賺330億元，月增67.5%，改寫近四年同期新高，累計前八月已賺562億元，擺脫第2季台幣狂升造成...

避險工具 成本壓低

8月台幣貶值，壽險業將龐大匯兌利益，提存到外匯準備金，使水位飆上歷史新高的3,726億元。外價金充裕下，壽險業大幅調降避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。