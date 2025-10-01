保誠人壽推「保險金甘單」系列影片 全面導入商用簡訊代碼

國人保障意識逐年提升，根據壽險公會統計，人壽保險及年金保險有效契約投保人數在十年間成長了約14.97%。不過在金融消費評議中心統計顯示，2024年保險非理賠申訴案件較前一年成長近9.5%。反映出消費者對保險商品理解不足與服務落差的問題仍待改善，尤其在高齡族群中更顯突出，反映出「公平待客原則」的迫切性。

保誠人壽除了在商品面發揮「以客為本」精神，在服務面更是落實「公平待客原則」，自2023年推出「商品簡介友善閱讀服務」以及「保險名詞金甘單」系列動畫，並於今年全數上線。除了以淺顯易懂的動畫幫助消費者更了解艱澀的保險名詞，還提供高齡、閱讀障礙者、和視障人士等弱勢族群透過用「聽」的了解商品簡介內容。

因應分紅保單近來備受消費者關注，「保險名詞金甘單」系列動畫也納入分紅保單介紹，透過生活化比喻，協助民眾理解其複雜的運作模式，加速基本認識，讓消費者能依自身需求選擇合適商品。「保險名詞金甘單」系列動畫，不僅回應市場趨勢，更希望以教育推廣方式，協助民眾做出更完善的風險管理決策，系列動畫已於保誠人壽官方YouTube頻道上架。

此外，保誠人壽首創的「分紅小學堂」與「分紅小百科」，以簡明辭彙協助合作夥伴與消費者快速掌握分紅保單概念，以不同面向以簡單文字說明，協助消費者更能了解自己的保障內容。保誠人壽也提醒，分紅保單有英式分紅及美式分紅，在將分紅保單納入保障規劃前，應充分了解其壽險性質與可能獲得紅利的方式。

而近年來金融保險詐騙頻傳，2026年公平待客原則評核機制更將防制詐騙之措施以及成效納入「注意與忠實義務原則」加分項目，保誠人壽也積極響應作為，已經導入商用短碼簡訊代號「68888」，讓保戶在收到保誠人壽此短碼代號發出之簡訊後，可以快速辨別是否為釣魚簡訊詐騙，提供消費者安全且安心的保障旅程。

在高齡化與醫療支出增加的環境下，正確的保險知識成為家庭財務規劃的重要一環。保誠人壽秉持「以客為本」精神，長期深耕台灣市場。未來除了持續推出更全方位的消費者友善服務，也將憑藉穩健的經營與卓越績效，成為客戶值得信賴的人生夥伴。