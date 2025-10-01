快訊

美東時間1日午夜 美國聯邦政府正式關門停擺

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

今年來三類債券基金領漲 預期收益仍有吸引力

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

理柏統計，從今年年初到9月29日，換算成新台幣後，國內核備債券基金以歐洲非投資等級債基金平均大漲9.8%最強，其次是新興市場當地貨幣貨幣基金上漲7%、歐洲債券基金漲6.9%。

貝萊德資產管理指出，全球企業部門的信用狀況優於公共部門。在全球投資視野上，信用債優於政府公債，歐洲優於美國。雖然自疫情以來違約增加，但根據穆迪的數據，壓力主要集中於小型發行人，而非大型企業。

貝萊德指出，在信用債方面，非投資等級債雖然利差收斂，但企業基本面穩健，整體收益水準仍優於投資等級債，具有一定吸引力。由於歐洲信用利差大於美國信用債，為投資人提供了更好的風險補償。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）表示，受美國關稅威脅，新興國家央行普遍降息或維持資金寬鬆以支撐經濟，有利於當地公債表現。

哈森泰博表示，此外，新興國家有多項新貿易協議的洽談與敲定，機會也跟著浮現。目前他看好亞洲的印度與馬來西亞、拉丁美洲的墨西哥和巴西，非洲等邊境市場也多有高殖利率機會，例如南非和埃及財政和經濟改革漸獲市場認同。

美國

延伸閱讀

金管會評比國內外投信業者 14家上榜優惠措施名單看這裡

外資加入搶市 ETF募集潮添動能

009813濃縮美股菁英…一檔打包S&P500前50大！市值體質兼備的龍頭公司、抓住長期趨勢

貝萊德iShares首檔美股ETF來台！009813直攻美國50大核心企業 9/30正式開募

相關新聞

比特幣持穩11.4萬美元以上 專家示警：若無強彈或為牛市告終徵兆

比特幣價格持穩在約11.4萬美元以上，市場情緒逐漸穩定。幣修學分共同創辦人周律辰認為，近期的市場降息不漲反跌隱含「利多出...

助花蓮光復鄉重建家園 五大金控共捐贈9,000萬元善款

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情嚴重，各大金控陸續以金控或董事長名義捐贈善款，幫助受災戶...

期交所公告 威剛期貨自10月1日起暫停交易

期交所公告威剛期貨（契約代號：ND）自114年10月1日起暫停交易。

台幣第3季貶5.67角 走勢先貶後升 9月單月漲1.36角 終止連二黑

新台幣匯價昨（30）日以30.469元收盤，升破30.5元，升值7.6分，成交量為16.96億美元；第3季總計貶值5.6...

壽險業8月大賺330億元 近四年同期新高 外匯準備金水位同步攀峰

金管會統計，壽險業8月賺330億元，月增67.5%，改寫近四年同期新高，累計前八月已賺562億元，擺脫第2季台幣狂升造成...

避險工具 成本壓低

8月台幣貶值，壽險業將龐大匯兌利益，提存到外匯準備金，使水位飆上歷史新高的3,726億元。外價金充裕下，壽險業大幅調降避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。