今年來三類債券基金領漲 預期收益仍有吸引力

理柏統計，從今年年初到9月29日，換算成新台幣後，國內核備債券基金以歐洲非投資等級債基金平均大漲9.8%最強，其次是新興市場當地貨幣貨幣基金上漲7%、歐洲債券基金漲6.9%。

貝萊德資產管理指出，全球企業部門的信用狀況優於公共部門。在全球投資視野上，信用債優於政府公債，歐洲優於美國。雖然自疫情以來違約增加，但根據穆迪的數據，壓力主要集中於小型發行人，而非大型企業。

貝萊德指出，在信用債方面，非投資等級債雖然利差收斂，但企業基本面穩健，整體收益水準仍優於投資等級債，具有一定吸引力。由於歐洲信用利差大於美國信用債，為投資人提供了更好的風險補償。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）表示，受美國關稅威脅，新興國家央行普遍降息或維持資金寬鬆以支撐經濟，有利於當地公債表現。

哈森泰博表示，此外，新興國家有多項新貿易協議的洽談與敲定，機會也跟著浮現。目前他看好亞洲的印度與馬來西亞、拉丁美洲的墨西哥和巴西，非洲等邊境市場也多有高殖利率機會，例如南非和埃及財政和經濟改革漸獲市場認同。