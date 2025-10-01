比特幣持穩11.4萬美元以上 專家示警：若無強彈或為牛市告終徵兆
比特幣價格持穩在約11.4萬美元以上，市場情緒逐漸穩定。幣修學分共同創辦人周律辰認為，近期的市場降息不漲反跌隱含「利多出盡」訊號，短線呈現空頭壓力，中長線仍具多頭結構。
周律辰進一步指出，市場普遍估計今年內仍有一次降息的可能性，但若未來降息後出現下跌壓力，而非像近日跌後強力拉升，則可能是牛市結束的早期徵兆。
在時間輪迴與歷史數據方面，比特幣市場在季節性趨勢上常有規律可循：過去12年之中，每年10月份通常是比特幣表現最好的月份，平均漲幅達21%；相對地，9月份則多數年份表現疲弱，是比特幣的傳統弱勢月。
整體而言，若10月能展現強勁反彈，或許可延續牛市；但若持續震盪、沒有明顯上攻，則需提高警惕。
