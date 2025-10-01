助花蓮光復鄉重建家園 五大金控共捐贈9,000萬元善款

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情嚴重，各大金控陸續以金控或董事長名義捐贈善款，幫助受災戶重建家園。截至10月1日，國泰金控（2882）董事長蔡宏圖與國泰人壽、富邦集團蔡明忠董事長與富邦金控、中信金控（2891）與旗下子公司、台新新光金控與旗下子公司、凱基金控與旗下子公司等，共計已投入9,000萬元善款救災。

國泰金控

為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控董事長蔡宏圖9月25日以個人名義投入1,000萬元，並偕同國泰人壽投入1,000萬元，以總共2,000萬元的善款，針對花蓮當地嚴重受損村落的居民，財產損失部分每戶提供5,000元～30,000元不等的救災救助金。

國泰金控秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，除了伸出援手提供重建所需資源外，國泰人壽已於第一時間啟動快速理賠、保費緩繳及「保戶傷亡慰問金」身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元外等措施。國泰志工團隊亦有近50人，第一時間已進入災區關懷當地員工、保戶與居民，並以光復糖廠為臨時服務處，協助受災戶清理環境及物資發放。

國泰表示，目前花蓮光復鄉嚴重受創的村落住戶粗估超過2,000戶，將視災區交通復原狀況，持續擴大志工團隊編制200人，深入其他受災地區，必要時將提供其餘資源，協助光復鄉家戶重建家園。

富邦

富邦（2881）集團蔡明忠董事長與富邦金控9月29日宣布共同捐助新台幣2,000萬元，並動員旗下各公司全力協助災區救助、災民安置及後續社會重建。

富邦集團董事長蔡明忠表示，災後重建是一條漫長而艱辛的道路，需要的不僅是立即的協助，更需要持續的資源投入與關懷支持。他個人將透過「如是社會福利公益信託基金」捐款新台幣1,000萬元予慈濟基金會、台灣世界展望會以及花蓮縣政府警察局、消防局等單位，協助災後重建工作。集團旗下富邦建設也於第一時間迅速動員，募集數百支救災工具，包括鏟子、水桶、米袋等，支援前線志工與災民。富邦集團將持續積極援助各項災後重建，並希望能號召社會各界攜手合作，幫助受災的居民儘早恢復家園。

富邦金控董事長蔡明興也指出，面對突如其來的天災，造成人民生命財產的重大損失，深感不捨與沉痛，並向受災民眾與家屬表達誠摯關懷。富邦金控將捐款新台幣1,000萬元，支持嘉邑行善團、門諾基金會、基督教芥菜種會、中華基督教救助協會等單位協助災區即時救助與投入長期重建工作。富邦金控與旗下子公司將協力支持災區，與民眾並肩同行，期盼早日重建家園。

富邦金控旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行與富邦產險亦於第一時間啟動緊急應變機制，協助客戶共度難關。

中國信託

中國信託集團9月29日也宣布捐款2,000萬元，分別由中信金控及旗下子公司捐款1,500萬元、財團法人中國信託慈善基金會（中信慈善基金會）捐款500萬元，專款用於花蓮地區受災學童助學、生活援助，以及受災家庭災後救助與家園重建、復原等項目。中國信託集團向第一線救災的警消人員與志工們致上最高敬意，期盼受災民眾早日度過難關。

中國信託金控董事長顏文隆指出，此次災情重創花蓮地區，中國信託集團以實際行動回饋社會，中國信託金控及旗下子公司捐出的1,500萬元善款將分別捐予衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」專戶1,000萬元，以及捐予目前全力協助當地救災、台灣第一個立案的社福機構「財團法人基督教芥菜種會」500萬元，用於花蓮縣受災家庭災後救助、受災學童助學，與家園復原和重建工作。

辜仲諒董事長表示，中信慈善基金會長期支持偏鄉國中、國小棒球隊，花蓮縣孕育出許多棒球好手，中信慈善基金會捐出的500萬元，將用於花蓮縣棒球學校學童教育及受災家庭生活援助等，盼能協助學童儘早恢復正常學習和訓練，讓受災家庭早日恢復正常生活。

台新新光金

台新新光金控偕同旗下子公司台新銀行、新光人壽、台新證券共同捐助1,000萬元，協助災區緊急援助、醫療，以及收容安置和重建復原等項目。

台新新光金控總經理林維俊表示，「樺加沙」外圍環流挾帶豪大雨，造成花蓮縣光復鄉多處道路、民宅遭泥流淹沒，造成民眾傷亡。為協助花蓮災區民眾早日重建家園，恢復正常生活，台新新光金控偕同子公司台新銀行、新光人壽、台新證券共同捐款1,000萬元，盼能拋磚引玉邀請各界共同伸出援手，幫助災區儘速重建。

凱基金控

凱基金控與旗下子公司9月30日宣布，凱基社會福利慈善基金會將啟動救助資源，從2000萬元天然災害救助專款中，投入本次花蓮災後重建與民生援助。有鑑於極端氣候導致天然災害日益頻繁，對社會造成衝擊，凱基社會福利慈善基金會將設立總額2000萬元「天然災害急難救助專案」，以確保災害發生時能即時提供援助，發揮長期穩定的支持力量。凱基社會福利慈善基金會自成立以來，便長期關懷弱勢，對於突遭變故的家庭提供急難救助金，協助度過短期難關。此次花蓮災情，基金會也將優先支援災民日常所需與家園修繕，盼助居民早日恢復安定生活。

凱基金控董事長王銘陽表示，災難無法預料，但人心可以相互支撐，金融業除了提供資金與專業服務，更能在關鍵時刻化作一雙雙可靠的手，將溫暖與希望送進災區。凱基金控總經理楊文鈞則指出，花蓮災情牽動全台民眾的心，也讓社會看到互助的力量，凱基金控持續集結集團資源，期待能讓安定與希望重新回到家園。

除此之外，凱基金控與旗下子公司第一時間也與長期支持的「基督教芥菜種會」、「人安基金會」合作，一同深入災區，協助災民清理家園，不但教師節連假有不少同仁帶著水桶、拿起鏟子，自發擔任「鏟子超人」，本周起凱基銀行、凱基人壽更組織百人志工隊伍，兵分多路揮汗鏟泥、搬運家具，讓滿布泥水的屋子逐漸恢復原貌，也讓災民感受到最直接的陪伴。