8月「換屋族」撥款金額創次高 央行9月急時雨有利換屋市場加溫

中央銀行最新公布之八月「本國銀行受限不動產貸款統計」，自然人名下有房之第一戶購屋撥款金額為189.4億元新台幣，僅次於7月的205.8億元，撥款金額為央行去年9月實施第七波選擇性信用管制以來的次高。市場預期9月央行放寬「換屋族」的出售限制，由1年延長至18個月，有利於「自然人名下有房之第一戶購屋撥款」的成長。

自然人名下有房之第一戶購屋，有不少屬於「換屋族」，央行在今年年9月針對「換屋族」提供協處措施，將出售舊屋的期限由原來的1年延長至18個月。此調整回溯至2024年9月20日以後申請的購屋貸款案件。換屋族若在18個月內完成舊屋出售及產權移轉，並清償舊房貸款，即可不受新房貸款的成數限制和寬限期限制。

央行自去年9月宣布第七波選擇性信用管制，新增對名下有房之第一戶貸款，新增無寬限期限制，第一戶貸款量在2024年10月和11月急凍至10.8億及45.6億元；12月開始回升至百億元之上，達129.7億元；今年7月再增至205.8億元，創下第七波選擇性信用管制以來的新高，8月略降至189.4億。

央行表示，第七波選擇性信用管制雖然規定第一戶無寬限期，但並未限制貸款成數，銀行在風險可控且標的條件佳時可提高成數，目前平均約七成，由於可貸成數相對較高，且民眾購屋依然活絡，因此該項目的整體貸款金額提升。

央行業務局長謝鳳瑛表示，央行房市管制目標包括：一、避免資金過度集中於不動產，維持對其他產業的資金分配；二、保障住宅剛性需求與都市更新所需信用；三、抑制炒作行為。

央行公布的八月「本國銀行受限不動產貸款統計」也顯示，在餘屋貸款方面，去年第七波選擇性信用管制，將餘屋貸款最高成數由4成降為3成，而八月統計的數字顯示，餘屋貸款的平均貸款成數為27.4%，接近央行的目標控管，央行強調，銀行在承作餘屋貸款目前也沒有看到刻意「緊縮」的情況。

據了解，餘屋貸款是針對建商持有尚未售出的新成屋向金融機構申請的貸款，屬於專門給建商申請的企業貸款，目前餘屋貸款受到中央銀行的信用管制，包括貸款成數最高為3成、最長不超過3年，且第二年起需開始償還部分本金。央行控管餘屋貸款的目的，是避免建商「囤屋」而影響房地產市場，中央銀行透過限縮餘屋貸款的成數和年限來進行調控。