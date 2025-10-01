台股9月新增開戶數4.5萬人 累計1361萬人續創高
證交所公告，9月底台股累積總開戶數達到1361萬3013人，續創歷史新高，比8月再增加4萬5852人。
進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，9月新增開戶數中，20至30歲新增開戶1萬8278人，增加最多；其次是19歲以下新增1萬2426人。合計30歲以下新增開戶數達3萬704人，占9月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。
根據證交所9月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為63萬7854人，月增1萬2426人；20至30歲累積開戶數172萬7834人，月增1萬8278人；31至40歲累積開戶數220萬8044人，月增7318人；41至50歲累積開戶數258萬8949人，月增5565人；51至60歲累積開戶數232萬2489人，月增2517人；61歲以上累積開戶數402萬2588人，月減929人；法人等其他累積開戶數10萬5255人，月增677人。
