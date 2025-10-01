快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

台幣第3季貶5.67角 走勢先貶後升 9月單月漲1.36角 終止連二黑

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
新台幣匯價30日以30.469元收盤，升破30.5元，升值7.6分，成交量為16.96億美元。聯合報系資料照
新台幣匯價30日以30.469元收盤，升破30.5元，升值7.6分，成交量為16.96億美元。聯合報系資料照

新台幣匯價昨（30）日以30.469元收盤，升破30.5元，升值7.6分，成交量為16.96億美元；第3季總計貶值5.67角，貶幅1.86%。

根據統計，新台幣9月升值1.36角，月線收紅，終止連二黑；第3季新台幣匯價走勢為先貶後升，以8月單月貶值6.89角幅度最大，就整個第3季來看，新台幣收盤最高匯價在7月3日的28.828元，最低收盤匯價為9月3日的30.728元。

回顧新台幣第3季走勢，8月累計狂貶6.89角，月線連二黑，重挫2.25％，是2022年10月以來近三年最大單月貶幅。造成新台幣在8月重挫，外資賣超台股是關鍵因素。

展望第4季，影響新台幣因素包括：一、Fed降息的速度和幅度。二、外資在台股進出。三、央行調節匯價力度。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，要留意川普政策可能從關稅、大投資、大採購的第一階段，轉向大降息與美元大貶值的第二階段。此轉變源於川普為降低美國財政部債務成本及吸引更多外資赴美投資，可能透過調整Fed人事（安插支持大幅降息的理事）來推動遠超市場預期的激進降息（例如降至2%以下）。

此舉將導致美國與他國利差縮窄，引發全球匯率波動，並可能迫使其他國家央行跟進降息，加劇全球金融市場動盪。

新台幣 降息 匯價

