壽險業8月大賺330億元 近四年同期新高 外匯準備金水位同步攀峰

金管會統計，壽險業8月賺330億元，月增67.5%，改寫近四年同期新高，累計前八月已賺562億元，擺脫第2季台幣狂升造成的衝擊。

壽險業8月底淨值重返2.47兆元的近半年高點，外匯準備金水位更暴增到3,726億元的史上新高，包括獲利、淨值、外匯準備金等三大關鍵數字全面轉佳，顯示體質逐步復原。

壽險業者說，8月全球股市轉佳，帶動實現股票資本利得，抵銷認列股息收入減少；另8月台幣回貶，壽險晴天儲糧增提外匯準備金，也使外價金水位暴漲，增加匯損抵禦力。

據統計，8月壽險國外投資利益2,028億元，應是近三年單月新高，反映台幣貶值的匯兌利益，同時業者也趁機賣美股，實現資本利得補獲利。

也因8月台幣貶值帶來的匯兌利益，需提存外匯準備金，使得水位單月暴增1,387億元至3,726億元的史上新高。據了解，有13家壽險業全採準備金新制，匯兌利益得全數提存。水位愈高，愈有助抵禦未來匯率波動的風險。

法人分析，美國9月重啟降息循環，年底前預估還有2碼降息空間，將帶動資本市場續熱，利於壽險業實現股票及基金利得。同時，長天期美債殖利率下滑，可望縮小壽險業評價虧損，加上台美利差收斂，有助CS經常性避險成本下降，對第4季獲利提供支撐。

但該法人也示警，申請釋出責準金的11家壽險業者，依規得在年終提30%獲利轉入外價金，這將削弱了壽險業今年配息能力，加上第4季市況波動，也牽動壽險金控淨值和股價。

金管會昨公布壽險業獲利，8月壽險業賺330億元，月增67.5%，累計前八月賺562億元。保險局副局長蔡火炎說，8月大賺是淨投資利益1,069億元，抵銷了業務承保損失、和營業費用增加。

8月底淨值回升到2兆4774億元、月增1347億元，已連三個月成長，同時寫近半年新高，全數收復關稅戰、台幣狂升的失土。累計前八個月淨值僅減少1,086億元，減額大幅收斂。

官員說，8月淨值持續增加，除受獲利回穩外，台、美股匯市全順風，使壽險業金融資產評價利益月增1,083億元，其中以「覆蓋法」重分類其他綜合損益大增1,051億元增加最多，是淨值成長的最大推手。