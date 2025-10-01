聽新聞
0:00 / 0:00
台新新光金及子公司 改與安永合作
台新新光金控昨晚代台新銀行等子公司公告，第三季起更換簽證會計師事務所為安永聯合會計師事務所，代表將與合作廿年的勤業眾信聯合會計師事務所終止合作關係。
據了解，台新新光金控合併後，成為台灣第四大金控，為了與國際接軌，主動向證期局報告，必需要符合海外管理模式，也就是避免與同一會計師事務所連續合作多年。
台新金、新光金之前都是找勤業眾信擔任簽證會計師事務所。業內人士表示，一般在台灣是以更換會計師為準，整個事務所都換掉確實較少見。值得注意的是，合併時雙方各自委外進行盡職調查，台新金委託安永，新光金則是勤業眾信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言