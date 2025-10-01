台新新光金及子公司 改與安永合作

台新新光金控昨晚代台新銀行等子公司公告，第三季起更換簽證會計師事務所為安永聯合會計師事務所，代表將與合作廿年的勤業眾信聯合會計師事務所終止合作關係。

據了解，台新新光金控合併後，成為台灣第四大金控，為了與國際接軌，主動向證期局報告，必需要符合海外管理模式，也就是避免與同一會計師事務所連續合作多年。

台新金、新光金之前都是找勤業眾信擔任簽證會計師事務所。業內人士表示，一般在台灣是以更換會計師為準，整個事務所都換掉確實較少見。值得注意的是，合併時雙方各自委外進行盡職調查，台新金委託安永，新光金則是勤業眾信。