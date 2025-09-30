台幣匯率8月貶值2.47%效應 外價準備金餘額衝3726億元新高

金管會今日公布國內保險業者的最新損益，截至8月底止，除了壽險業因為金管會對匯率及責準金釋出等暫行措施機制續行，加上台幣匯率貶值2.47%而有330億的單月獲利之外，最引人矚目之處在於台幣匯率貶值2.47%影響，加上保險局要求業者有匯兌利益必須對外準金提存率從60%增至100%等新制要求之下，使得壽險業者在8月的外匯價格變動準備金累積餘額增至3726億元，單月增加1387億，亦創下外價準備金制度推出以來最高紀錄。

台幣匯價在8月貶值2.47%，匯率由升轉貶，也使壽險業者的避險比率降至62.25%，可說是今年3月，近5個多月來的最低水準，不過也由於台幣貶值2.47%，因此8月單月匯損僅256億，也創下近五個月來新低水準。

至於壽險業8月單月稅前獲利330億元，保險局副局長蔡火炎指出，除了國內外的淨投資利益有1069億，另外還有業務承保損失624億、以及營業費用114億，相抵之後的稅前獲利為330億。而國外投資淨利益（包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動）為993億元。