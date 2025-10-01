下游鋼廠出現補庫存跡象

燁輝（2023）執行副總陳維誠昨（30）日表示，中國大陸在九三閱兵後，迎來相對旺季，下游紛紛開啟補庫存，促使鋼廠高爐開工率上升。另外，政策面推動「反內卷」，大陸實施貨幣寬鬆，重點支持外資企業再投資，強化基礎建設與民生消費刺激政策，剛需可期。

陳維誠說明，近來亞洲各主要鋼廠包括寶武、鞍本集團，國內中鋼、中鴻，以及越南河靜、和發等，最新盤價皆以平高盤開出，顯示出市場正向訊號已現，各方正面看待鋼市。

美國關稅政策造成全球供應鏈重組，近期暫未有新的關稅行動，市場由止步觀望轉為起步向前。歐洲鋼鐵協會於第3季報告中，針對景氣回暖、貿易與地緣政治局勢緩解情境，推估2026年鋼材消費量將成長3.1%。

大陸在九三閱兵後，下游廠商開始陸出現補庫存動作，帶動鋼廠高爐開工率上升。加上政策推動「反內卷」，並強化基礎建設與民生消費刺激政策。陳維誠說，在當前歐、美、中三大市場日益活絡下，景氣有望回暖，剛需可期。

陳維誠表示，鐵礦砂自9月起震盪走高，迄今每公噸達105美元上下，而大陸國產煤礦價格也居高持穩於每公噸169美元左右，煤鐵原料價格相對高點，對鋼價形成有力支撐。此外，陸減產政策目標逐步落實，也進一步帶動流通行情持穩向上。