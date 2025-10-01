快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

下游鋼廠出現補庫存跡象

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

燁輝（2023）執行副總陳維誠昨（30）日表示，中國大陸在九三閱兵後，迎來相對旺季，下游紛紛開啟補庫存，促使鋼廠高爐開工率上升。另外，政策面推動「反內卷」，大陸實施貨幣寬鬆，重點支持外資企業再投資，強化基礎建設與民生消費刺激政策，剛需可期。

陳維誠說明，近來亞洲各主要鋼廠包括寶武、鞍本集團，國內中鋼、中鴻，以及越南河靜、和發等，最新盤價皆以平高盤開出，顯示出市場正向訊號已現，各方正面看待鋼市。

美國關稅政策造成全球供應鏈重組，近期暫未有新的關稅行動，市場由止步觀望轉為起步向前。歐洲鋼鐵協會於第3季報告中，針對景氣回暖、貿易與地緣政治局勢緩解情境，推估2026年鋼材消費量將成長3.1%。

大陸在九三閱兵後，下游廠商開始陸出現補庫存動作，帶動鋼廠高爐開工率上升。加上政策推動「反內卷」，並強化基礎建設與民生消費刺激政策。陳維誠說，在當前歐、美、中三大市場日益活絡下，景氣有望回暖，剛需可期。

陳維誠表示，鐵礦砂自9月起震盪走高，迄今每公噸達105美元上下，而大陸國產煤礦價格也居高持穩於每公噸169美元左右，煤鐵原料價格相對高點，對鋼價形成有力支撐。此外，陸減產政策目標逐步落實，也進一步帶動流通行情持穩向上。

消費 基礎建設 景氣

延伸閱讀

陸鋼鐵期貨走跌 豐興盤價面臨修正

「祖國統一槍響時就捐款」 陸網紅張雪峰帳號被禁止關注

月初剛隨金正恩出席九三閱兵 北韓外相崔善姬27日起訪陸4天

民調／陸九三閱兵 過半民眾認台軍力無法抗衡 應交流避戰

相關新聞

台幣第3季貶5.67角 走勢先貶後升 9月單月漲1.36角 終止連二黑

新台幣匯價昨（30）日以30.469元收盤，升破30.5元，升值7.6分，成交量為16.96億美元；第3季總計貶值5.6...

壽險業8月大賺330億元 近四年同期新高 外匯準備金水位同步攀峰

金管會統計，壽險業8月賺330億元，月增67.5%，改寫近四年同期新高，累計前八月已賺562億元，擺脫第2季台幣狂升造成...

避險工具 成本壓低

8月台幣貶值，壽險業將龐大匯兌利益，提存到外匯準備金，使水位飆上歷史新高的3,726億元。外價金充裕下，壽險業大幅調降避...

國銀前三季聯貸扭轉頹勢 總額達375億美元...成長12%

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2025年前三季國銀聯貸市場成交143件、總額375億美元，寫下史上同期第三高，年增1...

玉山金捐千萬 助花蓮重建

花蓮縣馬太鞍溪於9月23日因颱風導致堰塞湖災害，玉山金控宣布捐款1,000萬元，分別至衛福部賑災捐款專戶、醫師公會全國聯...

美元利變險宣告利率拉高 台壽、合庫、遠雄4.35%居冠

美元利變型保單成壽險公司必爭商品，從年初至今，各家美元保單最高宣告利率已拉齊至4.25％起跳，10月仍持續有壽險業者調整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。