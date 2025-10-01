元大壽副董 郭軒岷升任
元大金控（2885）旗下元大人壽昨（30）日召開董事會，通過多項高層人事案。其中最受矚目的是，原任總經理郭軒岷升任副董事長，現任資深副總翁志宏升任總經理，並同步當選公司董事。
外界普遍解讀，此舉展現大股東馬家在保險事業的人事戰略與長遠規劃。元大人壽董事席次在翁志宏加入後增為八席，包括：翁健、馬維建、馬維辰、吳杰 、郭軒岷、邱文卿、賴姬葦。
目前元大人壽董事長由元大金控董事長翁健兼任。市場人士指出，翁健與郭軒岷皆以風險控管見長，翁志宏則擁有商品精算及產品設計專業背景，現任中華民國精算學會理事長。三人專長互補，預期能在風險管理與商品策略之間取得更佳平衡，進一步強化公司競爭力。
55歲的翁志宏，1970年次，職涯起步於南山人壽，後來隨當時凱基人壽總經理黃淑芬轉戰凱壽，並擔任總精算師。2023年5月，他自規模更大的凱壽轉入元大人壽，曾引發業界議論。憑藉精算專業與跨公司歷練，他在元大人壽任職一年多即獲高度肯定，此次升任總經理，被視為合理且具戰略意涵的安排。至於正式生效日期，仍需主管機關核准，目前翁志宏以資深副總經理身分代行總經理職務。
同時，元大人壽也宣布內部財會部門調整。副總經理蘇玉青原任財務主管、會計主管及主辦會計，經此次職務調整後，財務主管將由協理薛欣愉接任，而會計主管與主辦會計則由資深協理張舜智出任。
