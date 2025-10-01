國銀前三季聯貸扭轉頹勢 總額達375億美元...成長12%

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2025年前三季國銀聯貸市場成交143件、總額375億美元，寫下史上同期第三高，年增12%，一舉扭轉上半年衰退。銀行圈估計，在第4季傳統聯貸旺季下，全年有望追齊去年的523億美元次高紀錄。

第3季聯貸市場熱度不墜，三大案包括大彰化西南離岸風電978.6億元、世平興業277.4億元，及文曄（3036）、茂宣各180億元聯貸，單季額度增加133億元，與上季持平。累計前三季，光渢妙及大彰化西南離岸風電兩案就貢獻近2,000億元，凸顯離岸風電政策持續帶動銀行聯貸量能。

聯貸圈指出，今年第4季及明年初應有兩個風場開發商，有近千億元聯貸資金需求，及新籌設天然氣電廠、焚化爐BOT等逾百億元案件，其餘受惠AI、雲端伺服器需求暢旺、電子代工業者也有兩件百億元聯貸重組擬於第4季簽約。

另外，政府重大公共工程釋標及企業因應美國關稅評估海外設廠，預期亦將帶來新一波融資潮。四大資金需求最旺行業可歸納為：風場與再生能源、AI與雲端、營造與都更危老，以及供應鏈廠赴美投資。據LSEG統計，今年前三季國銀聯貸案共143件、375億美元，較去年同期呈現件數減、金額增，顯示今年多是大案。

以最重要的額度管理行（Bookrunner）來看，兆豐銀前三季以45.38億美元、13%市占穩居「聯貸王」，合庫41.93億美元、市占12%緊追在後，第一銀38.85億美元、市占11%居第三。

臺銀與土銀分列四、五名，前五大清一色是公股行庫，市占逾半，顯示行庫仍掌握聯貸市場兵符。

國銀承做聯貸件數愈多、金額愈高，有助提高利息收益和手續費收入、進而推升獲利，又以額度管理行（Bookrunner）角色最重要，有權分配其他銀行的參貸金額，並拿到最多手續費，共同主辦行（MLA）的聯貸額度、收益則僅次管理行。

隨第4季進入傳統聯貸需求旺季，加上能源產業、風場開發、AI產業等多件逾百億大型聯貸案進行中，全年市況有望追齊去年高檔水準，替國銀獲利再添柴火。