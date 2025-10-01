快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

美元利變險宣告利率拉高 台壽、合庫、遠雄4.35%居冠

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北報導
從年初至今，各家美元保單最高宣告利率已拉齊至4.25％起跳，10月仍持續有壽險業者調整宣告利率，台新人壽調整36張現售與停售保單，最高從4.25％拉升至4.3％。（路透）
從年初至今，各家美元保單最高宣告利率已拉齊至4.25％起跳，10月仍持續有壽險業者調整宣告利率，台新人壽調整36張現售與停售保單，最高從4.25％拉升至4.3％。（路透）

美元利變型保單成壽險公司必爭商品，從年初至今，各家美元保單最高宣告利率已拉齊至4.25％起跳，10月仍持續有壽險業者調整宣告利率，台新人壽調整36張現售與停售保單，最高從4.25％拉升至4.3％。

目前最高宣告利率仍暫時由台灣人壽、合庫人壽和遠雄人壽的4.35％居冠。

美國聯準會9月宣布降息1碼，市場預期今年內還有1至2碼降息空間，把握降息前甜蜜期，美元利變型保單戰火仍在持續。

繼全球人壽和三商美邦人壽（2867）9月上調共50張美元保單宣告利率後，10月又有台新人壽宣布調整現售20張、停售16張美元利變型保單宣告利率，最大調幅為5個基點（5bps），主因是目前區隔資產固定收益債券利息收益率可支持宣告利率維持穩定的情況下，適度調整宣告利率以回饋予保戶，調整後最高宣告利率為4.3％。

其餘業者如國泰、南山、凱基、全球、臺銀、元大和三商美邦人壽美元保單最高宣告利率也都是4.3％，整體趨勢已明顯從年初4.15％～4.2％起跳，攀升到4.25％～4.3％起跳，以吸引民眾購買。

遠雄人壽則因9月中旬推出一張新的美元利變型保單，最高宣告利率從4.32％跳升至4.35％，與宣布10月份不調整美元保單宣告利率的合庫人壽，以及尚未公布宣告利率的台灣人壽並列冠軍。

此外，三商壽預計10月9日推出新的美元利變型年金險，宣告利率為3.45％；全球人壽則針對一張停售的新台幣利變型年金險調升20個基本點，將區隔資產帳戶中的穩健收益回饋保戶。

壽險業者比拚美元利變型保單宣告利率，成為今年主要戰場，由於市場預期聯準會今年還有降息空間，從年初至今，已陸續至少11家業者調升或推出更高宣告利率美元保單新商品來吸引買氣。

保單 壽險業

延伸閱讀

川普為何要降息？ 學者示警美債風暴

獨／指數型保單將在台上市 壽險公會十月向金管會提案

台股今回魂大漲300點…大型股和中小型股一起漲！直雲：降息循環就是要做多

美股上漲 大型科技股買氣凌駕政府停擺風險

相關新聞

台幣第3季貶5.67角 走勢先貶後升 9月單月漲1.36角 終止連二黑

新台幣匯價昨（30）日以30.469元收盤，升破30.5元，升值7.6分，成交量為16.96億美元；第3季總計貶值5.6...

壽險業8月大賺330億元 近四年同期新高 外匯準備金水位同步攀峰

金管會統計，壽險業8月賺330億元，月增67.5%，改寫近四年同期新高，累計前八月已賺562億元，擺脫第2季台幣狂升造成...

避險工具 成本壓低

8月台幣貶值，壽險業將龐大匯兌利益，提存到外匯準備金，使水位飆上歷史新高的3,726億元。外價金充裕下，壽險業大幅調降避...

國銀前三季聯貸扭轉頹勢 總額達375億美元...成長12%

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2025年前三季國銀聯貸市場成交143件、總額375億美元，寫下史上同期第三高，年增1...

玉山金捐千萬 助花蓮重建

花蓮縣馬太鞍溪於9月23日因颱風導致堰塞湖災害，玉山金控宣布捐款1,000萬元，分別至衛福部賑災捐款專戶、醫師公會全國聯...

美元利變險宣告利率拉高 台壽、合庫、遠雄4.35%居冠

美元利變型保單成壽險公司必爭商品，從年初至今，各家美元保單最高宣告利率已拉齊至4.25％起跳，10月仍持續有壽險業者調整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。