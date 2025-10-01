美元利變險宣告利率拉高 台壽、合庫、遠雄4.35%居冠

美元利變型保單成壽險公司必爭商品，從年初至今，各家美元保單最高宣告利率已拉齊至4.25％起跳，10月仍持續有壽險業者調整宣告利率，台新人壽調整36張現售與停售保單，最高從4.25％拉升至4.3％。

目前最高宣告利率仍暫時由台灣人壽、合庫人壽和遠雄人壽的4.35％居冠。

美國聯準會9月宣布降息1碼，市場預期今年內還有1至2碼降息空間，把握降息前甜蜜期，美元利變型保單戰火仍在持續。

繼全球人壽和三商美邦人壽（2867）9月上調共50張美元保單宣告利率後，10月又有台新人壽宣布調整現售20張、停售16張美元利變型保單宣告利率，最大調幅為5個基點（5bps），主因是目前區隔資產固定收益債券利息收益率可支持宣告利率維持穩定的情況下，適度調整宣告利率以回饋予保戶，調整後最高宣告利率為4.3％。

其餘業者如國泰、南山、凱基、全球、臺銀、元大和三商美邦人壽美元保單最高宣告利率也都是4.3％，整體趨勢已明顯從年初4.15％～4.2％起跳，攀升到4.25％～4.3％起跳，以吸引民眾購買。

遠雄人壽則因9月中旬推出一張新的美元利變型保單，最高宣告利率從4.32％跳升至4.35％，與宣布10月份不調整美元保單宣告利率的合庫人壽，以及尚未公布宣告利率的台灣人壽並列冠軍。

此外，三商壽預計10月9日推出新的美元利變型年金險，宣告利率為3.45％；全球人壽則針對一張停售的新台幣利變型年金險調升20個基本點，將區隔資產帳戶中的穩健收益回饋保戶。

壽險業者比拚美元利變型保單宣告利率，成為今年主要戰場，由於市場預期聯準會今年還有降息空間，從年初至今，已陸續至少11家業者調升或推出更高宣告利率美元保單新商品來吸引買氣。