快訊

菲律賓宿霧外海深夜6.9強震 震源深度11公里

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

能扛住匯損了！外匯準備金攀史上巔峰 壽險大降避險比率

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
8月台幣貶值，壽險業將龐大匯兌利益，提存到外匯準備金，使水位飆上歷史新高的3,726億元。聯合報系資料照
8月台幣貶值，壽險業將龐大匯兌利益，提存到外匯準備金，使水位飆上歷史新高的3,726億元。聯合報系資料照

8月台幣貶值，壽險業將龐大匯兌利益，提存到外匯準備金，使水位飆上歷史新高的3,726億元。外價金充裕下，壽險業大幅調降避險操作，避險比率下滑至62.25%，避險工具成本同步壓低到300億元以下，形成今年以來最明顯的「水庫滿、成本降」效果。

數據顯示，8月底壽險業避險大宗的CS（換匯交易）年化成本為2.55%，相較NDF（遠期外匯）高掛4%。在外價金充裕的情況下，壽險業減少NDF承作，成功降低避險支出，避免再度砸下高昂成本。

金管會統計，8月台幣兌美元貶值2.25%，若不避險，壽險業海外投資單月可認列3,234億元兌換利益，是近三年單月新高，再扣除避險工具契約、及266億元避險成本，並提存1,385億元外匯準備金後，最終淨匯兌損失僅256億元，降至近五個月新低。

累計前八月，壽險業避險工具成本2,109億元，年減19%，顯示業者已逐步改採「一籃子貨幣避險」或靠外匯準備金水位支撐，以降低對高成本工具的依賴。

法人指出，外匯準備金水位充沛，若第4季美國降息帶動美元走弱、台幣再度升值，匯損將率先由外匯準備金吸收。

據了解，富邦、國壽、新壽8月外匯準備金餘額均大幅走揚，法人圈推估以其水位足以抵禦台幣升破28元大關，為後續獲利提供防波堤，其餘採用外價金新制的業者，也因水位逐漸高漲，有助扛下匯率風險。

壽險業 外匯 台幣 金管會 降息

延伸閱讀

獨／指數型保單將在台上市 壽險公會十月向金管會提案

陳慧遊：壽險公會 三面進擊 理事長談重點業務

壽險公會理事長陳慧遊喊監理有彈性 經營有韌性

百億神單再+1！七家壽險今年前八月誕生10張 狂賣近1,700億元

相關新聞

金管會評比國內外投信業者 14家上榜優惠措施名單看這裡

最新的國內外投信評比結果放榜了！金管會今日宣布，最新核准元大、中信、統一等三家國內投信，和聯博、安聯、施羅德等11家外商...

台幣匯率8月貶值2.47%效應 外價準備金餘額衝3726億元新高

金管會今日公布國內保險業者的最新損益，截至8月底止，除了壽險業因為金管會對匯率及責準金釋出等暫行措施機制續行，加上台幣匯...

近四年最強8月！壽險賺330億、淨值回升…年底前能守住勝果嗎？

據金管會統計，壽險業8月賺330億元，月增67.5%，改寫近四年同期新高，累計前八月已賺562億元，擺脫第2季台幣狂升造...

能扛住匯損了！外匯準備金攀史上巔峰 壽險大降避險比率

8月台幣貶值，壽險業將龐大匯兌利益，提存到外匯準備金，使水位飆上歷史新高的3,726億元。外價金充裕下，壽險業大幅調降避...

北富銀統籌主辦台灣離岸風電船舶最大聯貸案 東方風能今日簽約

台北富邦銀行與永豐銀行統籌主辦、安泰銀行共同主辦的東方風能科技新台幣46億元聯合授信案正式完成簽約，創台灣離岸風電船舶聯...

獨家／公股投信高層再異動！投資長請辭 但迎來新營運長

公股投信公司再傳高層異動，兆豐金控（2886）旗下兆豐投信繼總經理黃大川9月1日請辭後，投資長林忠義亦傳出請辭，任職至9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。