能扛住匯損了！外匯準備金攀史上巔峰 壽險大降避險比率

8月台幣貶值，壽險業將龐大匯兌利益，提存到外匯準備金，使水位飆上歷史新高的3,726億元。外價金充裕下，壽險業大幅調降避險操作，避險比率下滑至62.25%，避險工具成本同步壓低到300億元以下，形成今年以來最明顯的「水庫滿、成本降」效果。

數據顯示，8月底壽險業避險大宗的CS（換匯交易）年化成本為2.55%，相較NDF（遠期外匯）高掛4%。在外價金充裕的情況下，壽險業減少NDF承作，成功降低避險支出，避免再度砸下高昂成本。

據金管會統計，8月台幣兌美元貶值2.25%，若不避險，壽險業海外投資單月可認列3,234億元兌換利益，是近三年單月新高，再扣除避險工具契約、及266億元避險成本，並提存1,385億元外匯準備金後，最終淨匯兌損失僅256億元，降至近五個月新低。

累計前八月，壽險業避險工具成本2,109億元，年減19%，顯示業者已逐步改採「一籃子貨幣避險」或靠外匯準備金水位支撐，以降低對高成本工具的依賴。

法人指出，外匯準備金水位充沛，若第4季美國降息帶動美元走弱、台幣再度升值，匯損將率先由外匯準備金吸收。

據了解，富邦、國壽、新壽8月外匯準備金餘額均大幅走揚，法人圈推估以其水位足以抵禦台幣升破28元大關，為後續獲利提供防波堤，其餘採用外價金新制的業者，也因水位逐漸高漲，有助扛下匯率風險。