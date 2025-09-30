北富銀統籌主辦台灣離岸風電船舶最大聯貸案 東方風能今日簽約

台北富邦銀行與永豐銀行統籌主辦、安泰銀行共同主辦的東方風能科技新台幣46億元聯合授信案正式完成簽約，創台灣離岸風電船舶聯貸金額最高紀錄。本案融資資金將用於購置兩艘專業海事工程船舶，分別為離岸工程船（Offshore Subsea Construction Vessel, OSCV）及維運作業船（Service Operation Vessel, SOV），以支援台灣離岸風電建置與長期維運所需，強化本土海事工程能量，為台灣離岸船舶融資立下嶄新典範。

兩艘船舶均由挪威知名造船商Vard Group AS建造，預計於2027年起陸續交船。其中，OSCV將投入台灣離岸風電第三階段風場建置，而SOV則將用於風場營運期間的維運作業，擔任重要支援平台，並已與開發商簽署為期15年之長期運維合約。船舶依據歐洲規格設計並針對台灣海況量身打造，為離岸風電產業邁向在地化、自主化與高標準工程能力上的重要突破。

本案除締造台灣離岸風電船舶聯貸規模新紀錄外，亦以創新架構引領此類融資邁向新階段。北富銀說明，既往因船舶建造成本高、回收期長，銀行對此類融資普遍持謹慎態度，而在本案中，首創將SOV與OSCV合併為單一融資架構，透過互補現金流設計穩定架構並分散風險，再結合北富銀於離岸風電領域之融資經驗與區域市場需求分析，以及東方風能在離岸風電、電信電纜與能源工程的實績建立可信的業務藍圖，有效回應市場疑慮。

東方風能自2019年成立以來，致力於提供涵蓋風場建置、水下佈纜、船舶支援與長期維運等全流程海事工程解決方案。截至目前，公司營運中與建造中的船舶總數已達18艘，包含人員運輸船(CTV)、海纜安裝船(CLV)、離岸工程船與維運作業船等多樣型態專業船隻，為台灣規模最大、技術能量最完整的海事服務業者。東方風能已通過台灣證券交易所上市審議程序，近期將完成上市掛牌交易。