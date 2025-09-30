快訊

菲律賓宿霧外海深夜6.9強震 震源深度11公里

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

黃金基金9月領漲所有基金 大中華基金次之

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）重啟降息，加上人工智慧（AI）題材繼續發熱，打破9月傳統為股市季節性拉回的魔咒。全球股市連續第六個月上漲，台股、美股三大指數及日股都在9月創歷史新高。9月基金績效以黃金基金最優，其次是大中華基金。

理柏統計，9月初到29日為止，國內核備的967檔境外基金平均上漲1.9%。其中，626檔股票基金平均上漲2.45%，56檔平衡基金平均漲2%，263檔債券基金平均漲0.8%。同期間新台幣兌美元小升0.1%，對美元計價海外基金換回新台幣報酬影響不大。

就主要海外基金地區來說，大中華股票基金9月以來平均漲6.8%最優，今年來也大漲26.7%，名列前茅，主要是因為陸股衝上10年高點，且台股及港股都有出色表現。拉丁美洲基金9月以來平均漲6.3%，新興股票基金平均漲6%，績效也相當突出。

AI雖然領漲，但就產業型基金來說，則是黃金基金9月平均強漲22.7%最耀眼，今年來更大漲110%，傲視所有基金類型。富蘭克林黃金基金經理人蘭德（Steve Land）表示，金價大漲，明顯提升金礦商業績。許多金礦公司正享有強勁獲利與自由現金流量成長，若金價繼續保持強勢，金礦股獲利可望進一步提升。

富蘭克林投顧指出，10月政經議題眾多，股市若修正，有助消化評價面偏高及技術面過熱擔憂。而且，全球資金偏向寬鬆環境，景氣具韌性，若有拉回可卡位第4季旺季行情良機。

股票 美國聯準會 台股 金價

延伸閱讀

北市：截至9月職災13件死亡 營造占7件

台股9月大盤上漲1587點！外資買超1999億元 前十名個股出爐

4大房仲9月交易量分歧 3家年月雙減永慶逆勢走揚

亞銀：中國2025年經濟成長率4.7% 低於官方目標

相關新聞

金管會評比國內外投信業者 14家上榜優惠措施名單看這裡

最新的國內外投信評比結果放榜了！金管會今日宣布，最新核准元大、中信、統一等三家國內投信，和聯博、安聯、施羅德等11家外商...

台幣匯率8月貶值2.47%效應 外價準備金餘額衝3726億元新高

金管會今日公布國內保險業者的最新損益，截至8月底止，除了壽險業因為金管會對匯率及責準金釋出等暫行措施機制續行，加上台幣匯...

近四年最強8月！壽險賺330億、淨值回升…年底前能守住勝果嗎？

據金管會統計，壽險業8月賺330億元，月增67.5%，改寫近四年同期新高，累計前八月已賺562億元，擺脫第2季台幣狂升造...

能扛住匯損了！外匯準備金攀史上巔峰 壽險大降避險比率

8月台幣貶值，壽險業將龐大匯兌利益，提存到外匯準備金，使水位飆上歷史新高的3,726億元。外價金充裕下，壽險業大幅調降避...

北富銀統籌主辦台灣離岸風電船舶最大聯貸案 東方風能今日簽約

台北富邦銀行與永豐銀行統籌主辦、安泰銀行共同主辦的東方風能科技新台幣46億元聯合授信案正式完成簽約，創台灣離岸風電船舶聯...

獨家／公股投信高層再異動！投資長請辭 但迎來新營運長

公股投信公司再傳高層異動，兆豐金控（2886）旗下兆豐投信繼總經理黃大川9月1日請辭後，投資長林忠義亦傳出請辭，任職至9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。