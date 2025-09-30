獨家／公股投信高層再異動！投資長請辭 但迎來新營運長

公股投信公司再傳高層異動，兆豐金控（2886）旗下兆豐投信繼總經理黃大川9月1日請辭後，投資長林忠義亦傳出請辭，任職至9月30日；不過，兆豐投信也傳出好消息，敦聘前貝萊德投信投資長（CIO of BlackRock Taiwan）黃若愷出任營運長。

黃若愷曾任職於富邦、ING安泰、野村等投信，後於2014年11月加入貝萊德，為貝萊德主動式管理策略（Alpha Strategies）投資團隊亞太地區管理部門成員 （COO Business Management Team），並負責貝萊德台灣主動式管理（Alpha Strategies）部門。

加入貝萊德之前，曾於ING安泰投信投資處任職14年，參與募集國內首檔新台幣計價的海外債券基金，並協助募集多筆海外股票型基金。在ING安泰投信期間，亦於數量分析及信用風險管理部門，執行台股投資計量模型，及協助管理安泰人壽（ING-Antai Life）新台幣債券投資部位；後又擔任固定收益部門主管，同時管理亞洲債券型基金、全球股債平衡型基金、平衡型組合式基金及固定收益型組合式基金。