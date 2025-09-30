快訊

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
兆豐金控。兆豐金／提供
公股投信公司再傳高層異動，兆豐金控（2886）旗下兆豐投信繼總經理黃大川9月1日請辭後，投資長林忠義亦傳出請辭，任職至9月30日；不過，兆豐投信也傳出好消息，敦聘前貝萊德投信投資長（CIO of BlackRock Taiwan）黃若愷出任營運長。

黃若愷曾任職於富邦、ING安泰、野村等投信，後於2014年11月加入貝萊德，為貝萊德主動式管理策略（Alpha Strategies）投資團隊亞太地區管理部門成員 （COO Business Management Team），並負責貝萊德台灣主動式管理（Alpha Strategies）部門。

加入貝萊德之前，曾於ING安泰投信投資處任職14年，參與募集國內首檔新台幣計價的海外債券基金，並協助募集多筆海外股票型基金。在ING安泰投信期間，亦於數量分析及信用風險管理部門，執行台股投資計量模型，及協助管理安泰人壽（ING-Antai Life）新台幣債券投資部位；後又擔任固定收益部門主管，同時管理亞洲債券型基金、全球股債平衡型基金、平衡型組合式基金及固定收益型組合式基金。

兆豐金控 新台幣

相關新聞

金管會評比國內外投信業者 14家上榜優惠措施名單看這裡

最新的國內外投信評比結果放榜了！金管會今日宣布，最新核准元大、中信、統一等三家國內投信，和聯博、安聯、施羅德等11家外商...

台幣匯率8月貶值2.47%效應 外價準備金餘額衝3726億元新高

金管會今日公布國內保險業者的最新損益，截至8月底止，除了壽險業因為金管會對匯率及責準金釋出等暫行措施機制續行，加上台幣匯...

近四年最強8月！壽險賺330億、淨值回升…年底前能守住勝果嗎？

據金管會統計，壽險業8月賺330億元，月增67.5%，改寫近四年同期新高，累計前八月已賺562億元，擺脫第2季台幣狂升造...

能扛住匯損了！外匯準備金攀史上巔峰 壽險大降避險比率

8月台幣貶值，壽險業將龐大匯兌利益，提存到外匯準備金，使水位飆上歷史新高的3,726億元。外價金充裕下，壽險業大幅調降避...

北富銀統籌主辦台灣離岸風電船舶最大聯貸案 東方風能今日簽約

台北富邦銀行與永豐銀行統籌主辦、安泰銀行共同主辦的東方風能科技新台幣46億元聯合授信案正式完成簽約，創台灣離岸風電船舶聯...

獨家／公股投信高層再異動！投資長請辭 但迎來新營運長

公股投信公司再傳高層異動，兆豐金控（2886）旗下兆豐投信繼總經理黃大川9月1日請辭後，投資長林忠義亦傳出請辭，任職至9...

