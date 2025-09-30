東方風能46億元聯貸案 創離岸風電船舶最高金額

北富銀今天宣布，北富銀跟永豐銀行統籌主辦、安泰銀行共同主辦的東方風能科技股份有限公司新台幣46億元聯合授信案，今天正式完成簽約，創下台灣離岸風電船舶聯貸金額最高紀錄，支持離岸風電建置與運維船舶能量。

北富銀今天發布新聞稿，本案融資資金將用在購置兩艘專業海事工程船舶，分別為離岸工程船（Offshore Subsea Construction Vessel, OSCV）及維運作業船（Service Operation Vessel, SOV），以支援台灣離岸風電建置與長期維運所需，強化本土海事工程能量。

北富銀指出，兩艘船舶均由挪威知名造船商VardGroup AS建造，預計在2027年起陸續交船。

其中，OSCV將投入台灣離岸風電第三階段風場建置，而SOV將用於風場營運期間的維運作業，擔任重要支援平台，並已與開發商簽署為期15年的長期運維合約。船舶依據歐洲規格設計並針對台灣海況量身打造，為離岸風電產業邁向在地化、自主化與高標準工程能力上的重要突破。

北富銀表示，台灣離岸風電產業已進入商轉與長期運維階段，對專業離岸施工與服務船舶的需求日益增加。然而，過去台灣離岸風電海事服務多由國際業者主導，本地業者多以人員接駁船（CTV）等支援角色參與，在規模與經驗上難與國際競爭。現在，東方風能憑藉長期的經營努力，成為符合國際開發商選用標準的台灣領導業者，身為金融機構，北富銀期望透過金融資源，協助國內風電產業鏈強化長期競爭力。

此案除了創下台灣離岸風電船舶聯貸規模新紀錄外，也以創新架構引領此類融資邁向新階段。北富銀說明，過去因船舶建造成本高、回收期長，銀行對此類融資普遍持謹慎態度，本案首創將SOV與OSCV合併為單一融資架構，透過互補現金流設計穩定架構並分散風險，有效回應市場疑慮。

東方風能2019年成立以來，致力提供涵蓋風場建置、水下布纜、船舶支援與長期維運等全流程海事工程解決方案。截至目前，營運中與建造中的船舶總數已達18艘，包含人員運輸船（CTV）、海纜安裝船（CLV）、離岸工程船與維運作業船等多樣型態專業船隻，為台灣規模最大、技術能量最完整的海事服務業者。