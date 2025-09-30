保險業接軌ICS過渡措施 金管會：10月中出爐
保險業明年將接軌保險業新一代清償能力制度（TW-ICS），外界關注過渡措施規劃。金管會今天表示，需要研擬相關法規，保險公司也需要時間提報資料，預計相關過渡措施10月中旬對外發布說明。
保險業明年將接軌TW-ICS，屆時保險資本標準（ICS）將取代現行保險風險資本額（RBC）制度，金管會先前請保發中心研議TW-ICS過渡措施規劃，媒體關切相關過渡措施內容何時出爐，金管會保險局副局長蔡火炎說，由於保險業接軌TW-ICS，金管會也需研擬相關法規，保險公司也需時間提報資料，相關規範10月中旬發布。
金管會日前指出，新一代清償能力制度比RBC更嚴格，很多公司都希望接軌新制時，可申請選擇性過渡措施，若不申請，業者在ICS制度下資本適足率可能不到100%、數值可能很低甚至是負數，目前15年過渡期間並未改變，概念上好比先讓業者「借用」部分資本，也會研議「加速還款」機制（加速補充資本之意）。
業界透露，目前規劃僅公布過渡後的TW-ICS比率，今年底制度轉換後，相關ICS比率就是明年3月底作為過渡措施中評估資本借用額度的依據，目前主管機關規劃過渡措施申請期限為11月15日。
至於金管會先前提到，新一代清償能力制度過渡措施申請標準部分採取差異化監理要求，保險業者可以8月底出來的半年報來做申請，但若6月底資本適足率未達標，業者最後補考期限是用第3季財報來檢視9月30日的資本適足率，意味業者最後補考時間為9月底。
媒體關注今年上半年僅三商美邦人壽RBC未達標，補考期限將至，業者RBC水準為何。蔡火炎指出，三商壽日前提交資本改善計畫，目前仍在審核改善中，平常只會公告6月跟12月的RBC數字，9月底RBC並非平常公開數據，業者也還需要時間整理，不便對外說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言