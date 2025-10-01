合庫銀主辦喬山健康聯貸

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
合庫銀行董事長林衍茂（前排右三）代表授信銀行團與喬山集團董事長羅崑泉（前排左三）共同完成聯合授信案簽約。合庫銀行／提供
合作金庫商業銀行統籌主辦喬山健康科技股份有限公司等值新台幣150億元聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，最終以1.55倍超額認購完成募集，並於昨（30）日在台中裕元花園酒店舉行聯合授信簽約典禮儀式，由合作金庫商業銀行董事長林衍茂代表授信銀行團與喬山集團董事長羅崑泉共同完成聯貸合約簽署。

本次聯貸案授信用途主要為償還既有金融負債、充實中期營運周轉金及長期股權投資所需資金，參與融資銀行計有11家。

喬山健康科技股份有限公司自1975年成立以來，專注於健身器材的設計、製造與行銷服務，從創業初期的代工服務轉變為自有品牌公司，目前在全球37個國家設有43個行銷子公司，及七座製造廠，銷售網絡遍布全球，並且在2020年併購日本百年品牌富士醫療器（Fujiiryoki），2024年收購全球第三大家用健身器材BowFlex品牌，一舉擴大家用及按摩椅市場的布局。

2025年適逢喬山50周年，喬山將持續專注於健康科技事業發展，深化提供客戶端更多元服務，提高全球市占率，迎接下一個50年。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，2024年聯貸市場排名帳簿管理行名列前三，憑藉專業金融能力及豐富籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。

在綠色金融方面，合庫銀行積極響應政府淨零轉型政策，並配合經濟部深度節能措施，訂定「節能服務業專案貸款作業要點」，導入ESCO商業模式之企業放款，以資金支持企業減碳，實踐綠色金融使命。另為因應美國關稅衝擊，合庫銀行推出多項優惠融資與避險方案，並於官方網站設立「受美國關稅影響企業金融支持專區」，即時傳遞最新訊息，全力協助中小企業降低成本、強化外銷競爭力。

