玉山金捐千萬 助花蓮重建
花蓮縣馬太鞍溪於9月23日因颱風導致堰塞湖災害，玉山金控（2884）宣布捐款1,000萬元，分別至衛福部賑災捐款專戶、醫師公會全國聯合會、花蓮慈濟及門諾醫院，協助進行災後重建工作，並由玉山人自發組成志工隊前往災區，一同協助民眾度過難關。
此次志工行動，是由玉山人自主發起，成員包含玉山金控、銀行、證券、投信及志工基金會的員工共同響應捐款，並組成志工隊前往災區，協助災後復原。同時在金融的專業支持方面，玉山啟動緊急應變機制及關懷顧客專案，以東部花蓮分行作為在地主要服務據點，對於因天然或特定災害等重大不可抗力因素導致無法履行契約時，將依顧客個案情況受理申請本金緩繳或展延還款期限等紓困方案，以協助受災戶一同度過難關。
玉山人秉持「一份愛可以牽引更多的愛」的精神，響應政府賑災政策，積極投入災後救助工作。玉山表示，玉山期盼災民能早日重建家園，恢復正常生活，花蓮平安，台灣加油！
