金管會盤點 12家投信顧和券商已進駐高雄特區

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會統計，12家投信顧和券商已進駐高雄特區。圖／本報資料照片
金管會今日公布進駐高雄亞洲資產管理中心特區的最新名單。證期局今日盤點，已獲核准進駐高雄專區的投信投顧業及證券商，分別有9家和3家，其中券商包括了永豐金證券、中國信託證券、兆豐證券。

9家獲准進駐專區的投信投顧業者，則包括聯博投信、富達投信、保德信投信、富蘭克林投顧、霸菱投顧、富盛投顧、全球投顧、第一金投信、統一投信。

據了解，金管會除了銀行之外，也希望保險、證券、投信顧一起進駐高雄特區，尤其是金控集團旗下的這些子公司，更被金管會高度期許，因此才在9月11日特別新設「金融發展與亞資中心策進會」，並且以金控董總作為邀請與會對象，就是希望金控集團能率旗下子公司集體進軍亞資特區。

金管會 金控 中國信託

