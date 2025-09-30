金管會盤點 12家投信顧和券商已進駐高雄特區
金管會今日公布進駐高雄亞洲資產管理中心特區的最新名單。證期局今日盤點，已獲核准進駐高雄專區的投信投顧業及證券商，分別有9家和3家，其中券商包括了永豐金證券、中國信託證券、兆豐證券。
9家獲准進駐專區的投信投顧業者，則包括聯博投信、富達投信、保德信投信、富蘭克林投顧、霸菱投顧、富盛投顧、全球投顧、第一金投信、統一投信。
據了解，金管會除了銀行之外，也希望保險、證券、投信顧一起進駐高雄特區，尤其是金控集團旗下的這些子公司，更被金管會高度期許，因此才在9月11日特別新設「金融發展與亞資中心策進會」，並且以金控董總作為邀請與會對象，就是希望金控集團能率旗下子公司集體進軍亞資特區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言