金管會評比國內外投信業者 14家上榜優惠措施名單看這裡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會評比國內外投信業者，有14家上榜。圖／本報資料照片
最新的國內外投信評比結果放榜了！金管會今日宣布，最新核准元大、中信、統一等三家國內投信，和聯博、安聯、施羅德等11家外商資產管理集團，入列最新的「投信躍進計畫」和「鼓勵境外基金深耕計畫」名單。

其中，三家國內投信業者的優惠措施將自114年10月1日至115年9月30日止。聯博、安聯、施羅德及景順4家資產管理集團申請優惠措施有效期間為2年，自114年10月1日至116年9月30日止；摩根、野村、貝萊德、富達、鋒裕匯理、Goldman Sachs及富蘭克林計7家資產管理集團申請優惠措施有效期間為1年，自114年10月1日至115年9月30日。

在國內投信方面，本年度金管會認可元大投信、統一投信及中信投信等3家投信事業，其中，元大投信因為符合獎勵的面向最多，因此可取得最多優惠措施。

為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，金管會對國內投信業者發布「鼓勵投信躍進計畫」，亦對境外投信提出了「鼓勵境外基金深耕計畫」來評比。

證期局指出，元大投信符合基本必要條件、三面向及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施及2項選擇優惠措施；統一投信及中信投信符合基本必要條件、二面向及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施並適用1項選擇優惠措施。

證期局指出，3家投信事業均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券的種類、範圍及比率規定限制的投信基金，以及得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理的ETF，將不以國內成分證券ETF為限。

而專門評比外商投信的「鼓勵境外基金深耕計畫」，本年度金管會評選出聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、貝萊德、富達、鋒裕匯理、Goldman Sachs及富蘭克林等11家資產管理集團可入列優惠措施名單，我國募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70％。

證期局盤點，聯博、安聯、施羅德、摩根及富達計5家資產管理集團分別符合5項評估指標，該5集團可適用2項優惠措施，可在符合境外基金管理辦法範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金、依據境外基金管理辦法第27條之2規定，申報境外基金募集及銷售案件；或加速境外基金衍生性商品持有限制專案豁免申請案的審查期間。

此外，景順、野村、貝萊德、鋒裕匯理、Goldman Sachs及富蘭克林計6家資產管理集團分別符合4項評估指標，可適用1項優惠措施，該6集團分別得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金；或其總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為3檔。

境外基金 元大投信

