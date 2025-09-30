新台幣8月大貶2.25% 壽險業淨匯兌損失創5個月新低

快訊

中央社／ 台北30日電
台幣美元示意圖。 圖／AI生成
新台幣8月因熱錢匯出狂貶6.89角或2.25%，創下近3年單月最大貶幅，在完全不避險下，壽險業8月兌換損益為3234億元，扣除避險成本後，金管會指出，8月壽險業整體淨匯兌損失為新台幣256億元，創下近5個月新低。

金管會今天公布8月保險業損益、淨值，以及兌換損益與避險情形。金管會統計顯示，保險業前8月稅前盈餘788億元，其中壽險業稅前盈餘562億元，年減2295億元或80.3%。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會上表示，主要原因是業務承保利益增加3278億元，財務投資利益減少5504億元，業務費用增加52億元。

蔡火炎指出，產險業前8月稅前盈餘226億元，年增29億元或14.7%，主要因業務承保利益增加68億、財務投資利益減少22億元，其他營業利益減少7億元，業務費用增9億元。

保險業業主權益（淨值）截至8月底為2兆6355億元，雖然較去年同期減少1890億元或6.7%，但已經是連續3個月走揚。其中，壽險業淨值為2兆4774億元，年減7.5%，產險業淨值為1581億元，年增7.4%。

8月因為熱錢流出，新台幣兌美元單月大貶2.25%，蔡火炎指出，在完全不避險下，壽險業8月兌換損益為3234億元，整體壽險業8月避險比率為62.25%，壽險業8月避險工具損失達1839億元、避險工具換匯成本達266億元，因新台幣貶值增提1385億元外匯價格變動準備金後，壽險業8月淨匯兌損失為256億元，創下5個月新低。

根據統計，新台幣兌美元匯率今年前8月升幅達7.11%，帶動壽險業外匯價格變動準備金累積餘額增加到3726億元，較去年底大增1530億元，可強化因應未來匯率波動的能力。

