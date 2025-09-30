快訊

第三季國銀聯貸排名統計 合庫從第五衝至第二

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第三季國銀聯貸排名統計，合庫最猛從第五衝至第二。圖／本報資料照片
對聯貸市場統計最具公信力的LSEG（倫敦證交所集團）今日發布第三季最新的聯貸統計，其中最具指標性的「額度管理銀行」前五名出現洗牌，除了兆豐銀仍為冠軍之外，第二至五名則出現洗牌，其中合庫銀從第五名躍居第二名，進步最為顯著，另外第三名至第五名則分別為一銀、台銀、土銀。

不過公股金融圈人士指出，由於台銀承作鐵道局將近1800億的聯貸案，將在第四季完成簽約，因此今年全年的聯貸冠軍，預計仍會重回台銀手上，至於其他行庫的名次，就要看第四季會否再有更多其他大案牽動排名結果。

其中，合庫名次從第二季的第五躍居第二，主要靠喬山、世平等逾百億的案件加持，喬山聯貸案金額約150億，世平整個聯貸案合計台幣及美元部位，更高達270至280億。除了額度管理行拿下第二名，合庫還拿下「共同主辦行」統計之冠，也代表合庫在多項聯貸案不僅出任管理銀行，對於參與非出任管理銀行的其他聯貸案，也扮演重要角色。

而在額度管理銀行的排名，列榜第六至十名的公股行庫，還包括華銀與彰銀分居第8、9名，而民營銀行則由北富銀、玉山及中信銀位列前十名，分別居第6、7、10名。其他11名至15名，除了瑞穗銀行居第15名，位列11至14名的則依序為永豐、台企銀、台新、元大等4家銀行。

