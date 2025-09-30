新台幣終止連7貶收30.469元 月線翻紅、季線收黑

市場擔憂美國政府停擺危機再現，美元指數走勢受挫，新台幣兌美元今天順勢反彈，盤中一度強升1角，隨後升幅收斂，收在30.469元，升7.6分，終止連7貶，月線翻紅、終止連2黑，季線則翻黑。

美國商務部26日公布，8月個人消費支出物價指數（PCE）年增幅度微升，符合市場預估，外界認為通膨壓力未進一步惡化，聯準會（Fed）繼續降息可能性增加，激勵美股收紅，美元指數自逾半個月高點98.61回落。

隨著美國聯邦政府資金僵局未解，可能再度關門，美股4大指數29日收盤全部上漲，但漲幅有限，美元指數則跌破98大關。

美股領漲，台股今天盤中上漲近400點，終場收在25820.54點，上漲240.22點，三大法人同步買超，合計買超134.01億元，其中，外資買超65.51億元。

美元走弱、台股勁揚、熱錢回流等利多助攻，新台幣甩開連7貶陰霾，今天以30.51元開盤，最高升抵30.445元，強漲1角。台北及元太外匯市場總成交金額16.96億美元。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.63%，主要亞幣幾乎都走升，日圓大漲1.2%、韓元升值0.65%、新加坡幣升0.26%，新台幣升0.25%、人民幣升0.19%，僅越南盾小跌。

9月新台幣升值1.36角或0.44%，月線翻紅、終止連2黑；第3季新台幣貶值5.67角或1.86%，季線翻黑。外匯交易員指出，8月台股發放股利，外資偏向匯出，致使新台幣匯率貶破30元大關，另外，9月聯準會如市場預期降息1碼，美元指數跌多反彈，均影響新台幣走勢，今天則可以看出外資有回流跡象。

展望後續新台幣走勢，外匯交易員表示，除了要看外資動向，也要關注聯準會利率政策，本週美國預計公布非農就業報告，屆時市場預期降息的氛圍變化，將牽動金融市場方向。