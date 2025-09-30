國泰世華銀行推動友善金融服務 CUBE App優化五大無障礙服務

國泰世華銀行秉持「金融服務不分你我」的理念，持續推動友善金融創新，突破傳統分眾策略，率先導入「通用設計（Universal Design）」概念，打造單一版本架構的CUBE App，不分族群、無需切換，其中針對CUBE App的「登入驗證、帳務總覽頁、台幣轉帳交易、台幣及外幣存款頁」等核心功能，導入國際無障礙網頁內容指引（WCAG）標準 ，並優化五大無障礙服務，包含動態字級放大縮小、顏色對比視覺優化、觸控範圍加大、手機原生旁白模式輔助朗讀，以及支援螢幕橫向操作等，讓視障者與年長者皆能獨立且安全地使用App，享有完整金融服務，實現國泰世華「One App for All」的願景。

國泰世華「深度使用者洞察研究」顯示，視障者與銀髮族在帳務查詢、台幣轉帳及延伸至外幣等金融服務具有較高需求。然而，現行無障礙版本大多提供「簡易服務」，導致使用者仍需依賴他人協助操作「一般版本」的網銀及App服務。有鑑於此，國泰世華以「通用設計」概念，打造具包容性與金融友善的CUBE App金融平台，全面整合無障礙設計，為所有使用者打造真正數位包容的金融體驗。

此外，國泰世華亦在實體金融服務展現友善精神，推出全台首張視障友善「CUBE簽帳金融卡Touch Card」，卡面以「邊緣的圓弧切角」與「正面透過特殊壓模印刷的CUBE線條」，讓視障者可透過觸覺輕鬆辨識卡片方向，大幅提升使用的便利性與自主性，此創新設計榮獲2025年德國iF設計獎、《亞洲銀行與財金》雜誌「台灣年度最佳簽帳金融卡創新獎」以及史蒂夫國際商業大獎「最佳社會影響力產品銅獎」與「以用戶為中心的卓越產品設計銅獎」，展現國泰世華於普惠金融的細緻關懷與創新設計實力。

國泰世華持續落實聯合國《身心障礙者權利公約》（Convention on the Rights of Persons with Disabilities，簡稱CRPD）精神，以客戶為中心，積極優化數位與實體的無障礙措施，讓金融服務不僅便利也更具溫度，未來也將持續打造更直覺、全面的無障礙友善金融服務，讓每一位用戶都能自在、安全地享受完整且多元包容的金融體驗。