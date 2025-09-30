8月銀行承作衍生性商品排名出爐 中信、國泰世華、永豐居前三

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

8月銀行承作衍生性商品排名出爐，中信、國泰世華永豐居前三名。8月銀行承作衍生性商品，本國銀行交易量占75.64%；外國及大陸地區銀行在台分行交易量占24.36%。交易量前五大銀行依序為中國信託、國泰世華、永豐、渣打及台新銀行，合計占總交易量之47.14%。

央行公布8月銀行承作衍生性金融商品交易量，匯率契約折合新臺幣20兆5,264億元、利率契約2兆4,474億元、權益證券契約911億元、商品契約113億元及信用契約5億元，合計23兆767億元，較上月減少0.71%，主要係匯率遠期契約及利率期貨交易減少所致。

依商品種類分，匯率契約占88.95%、利率契約占10.61%、權益證券契約占0.39%及商品契約占0.05% 。

依交易幣別區分，涉及新臺幣交易占29.41%，交易量較上月減少7.60%；純外幣交易占70.59%，交易量較上月增加2.47%。

分析交易變動，各類交易量與上月比較，其中匯率契約增加314億元或0.15%，利率契約減少1,912億元或7.25%，權益證券契約減少15億元或1.62%，商品契約減少36億元，信用契約增加5億元。

