快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

證券F4碳盤查工作坊 助企業接軌IFRS永續揭露準則

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
溫室氣體盤查實作工作坊上課情形。證交所／提供
溫室氣體盤查實作工作坊上課情形。證交所／提供

臺灣證券交易所為協助上市公司接軌國際永續發展趨勢，並加速因應IFRS永續揭露準則的實務需求，與櫃買中心、期交所及集保結算所等證券周邊F4，自6月起共同舉辦「114年度溫室氣體盤查實作工作坊」系列課程，於台中、台北、新竹及高雄等地陸續舉行共6場次，並在9月30日圓滿落幕。

本次工作坊課程兼顧「理論」與「實作」，由台灣產業服務基金會及臺北科技大學的專業講師以手把手教學方式，引導學員逐步進行碳排放來源鑑別、數據蒐集及排放量計算，協助企業建立完整盤查流程與能力。除此之外，工作坊課程首次分為「通用性」與「產業別」兩大類型，除針對國內外最新政策、標準與範疇三量化流程進行介紹外，更依半導體、電子及服務業等產業特性，深入剖析標竿案例與特定產業範疇三量化流程與排放特性，讓盤查方法更具聚焦性與實務性。

與會的上市公司代表反映熱烈，表示工作坊教學內容具高度實務價值，對於範疇三盤查流程的演練及產業別案例分享尤感受益良多。透過小班制互動教學與Q&A交流，上市公司不僅大幅提升對溫室氣體盤查的理解，也能將所學運用於公司內部實務推動。

為擴大課程影響力，證交所與櫃買中心將於課程結束後，將課程內容剪輯為影音檔，上傳至「ESG InfoHub(https://esg.twse.com.tw/ESG/front)」及「接軌IFRS永續揭露準則專區(https://isds.tpex.org.tw/IFRS/front/#/main/home)」等網站，供所有上市公司隨時觀看，進一步推動碳盤查知識普及，協助企業強化永續競爭力。

證交所表示，溫室氣體盤查是企業邁向淨零的重要基礎，未來亦將持續與相關單位合作，透過多元課程、教材與數位資源，協助上市公司精進碳盤查實務與揭露品質，共同推動我國資本市場接軌國際永續規範，並與企業攜手提升永續價值。

上市公司 櫃買中心

延伸閱讀

證交所推資訊精準推播

新北淡水古蹟博物館攜手政大 合辦學術工作坊探討文化多元

證券永續座談 人氣旺

侯友宜視察八里沙雕展 宣布展期延長至11月2日 加碼沙雕師工作坊

相關新聞

獨／指數型保單將在台上市 壽險公會十月向金管會提案

民眾將可以在台灣買到指數型連結壽險和年金險。知情人士透露，數月前由壽險公會召集多家保險公司研議的指數型保單，在獲得金管會...

新光保全榮獲亞太傑出企業大獎 董事長吳昕東獲卓越企業領袖獎

亞洲企業商會（Enterprise Asia）2025年「亞太傑出企業獎（APEA）」評選結果揭曉，新光保全（9925）...

美國聯邦政府關門風險助燃 美元走弱、金價再創新高

美國聯邦政府關門風險成為影響金融市場的最新焦點。美元周一走弱，美國政府公債殖利率走低（代表債券價格上漲），金價則創下歷史...

Visa 人事新局 張文翊接掌大中華區總裁

Visa宣佈任命張文翊出任Visa大中華區總裁，接替於今年年底退休的于雪莉。

許哲崑接任 法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人換人

法國巴黎銀行財富管理宣布，法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人將由許哲崑(Che-Kun Hsu)接任。許哲崑將全面領導台灣...

除外責任事項投保前看清楚

南橫公路一家五口車輛墜谷不幸事件，有媒體報導「意外險不理賠」，產險公會、壽險公會聯合聲明強調，經審酌保單條款及保險實務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。