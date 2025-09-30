獨／指數型保單將在台上市 壽險公會十月向金管會提案

民眾將可以在台灣買到指數型連結壽險和年金險。知情人士透露，數月前由壽險公會召集多家保險公司研議的指數型保單，在獲得金管會初步點頭之後，壽險公會預計在10月向保險局送件，其中將開放兩大類指數型保單，一是指數連結型年金（FIA），另一種則是指數連結型萬能壽險（IUL）。

相關人士指出，該連結型商品一開始不會連結台股，只會連結國外股市的指數，尤其是美股例如標普500指數這種知名度高、有品牌的指數，同時壽險公司在發行的同時，也會同步採取購買衍生性商品、選擇權等避險措施，由於海外避險工具多，因此這二檔指數連結保單，都會連結美股指數。

而在美國聯準會降息之時，這二檔保單的推出更為有利。業界人士指出，這二檔保單只要壽險公司投資操作好，可分到更多的投資報酬，不像傳統的利變保單，宣告利率水準會隨著降息而一路降低。

據了解，保險局原則上已願接受由壽險公會提出的兩大保單開放訴求，至於商品架構則會由保局審議之後再微調；其中指數連結型年金商品將為「保本型」商品，且有別於一般的投資型保單不保本，指數型保單能夠保本，相對保戶更為有利。

金管會此時願意受理這二類新商品的申請，主要有三大考量，一是因應亞洲資產管理中心高雄特區的成立，必須有更多元化的商品開發，來促進市場的買氣；另一個原因，在於從美國、新加坡、香港等經驗觀察，該商品在高淨值資產大戶非常熱銷，即使國內不開放，有財力的大戶也會設法從國外買到，不論是指數連結型的年金險，或是指數連結型的萬能壽險，都獲相當多的大戶客群青睞。

金管會今日也公布最新的外幣保單銷售成績，截至7月底止，壽險業辦理外幣保險商品業務前三名依序為國泰人壽、安聯人壽、 台新人壽；傳統型新契約保費收入前三名公司則依序為國泰人壽、富邦人壽、 新光人壽；據了解，這些大型的本土壽險或外商壽險，一待金管會開放該新商品申請，都會鳴槍起跑提出申請。