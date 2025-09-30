協力打造國際新創樞紐 資誠進駐t. Hub內科創新育成基地

「t. Hub內科創新育成基地」自2020年成立以來，提供新創完善的創業資源，是臺北市重要的創新創業育成基地之一。為展示與「t. Hub內科創新育成基地」公私協力的合作成果以及未來展望，資誠（PwC Taiwan）與宏匯集團於30日舉行「協力創新趨勢與新創成功策略展望論壇」，邀集政府、公協會、企業、創投機構、新創等各領域專家，向t. Hub新創團隊說明日後能挹注其發展之資源，並由心元資本、台智雲、電腦公會、耐能等講師，探討新創團隊獲取資金、資源與國際鏈結之關鍵議題。

臺北市政府產業發展局副局長吳欣珮表示，t. Hub結合民間投資與經營創意，做為產業驗證與實驗的創新創業育成基地，鼓勵「企業創新研發」與「新創聚落發展」交流，期待持續擴大其影響力，串連內湖科技園區既有且完整的產業鏈，打造一個活躍於全球舞台的創新創業生態圈，導入創新能量鏈結國際。

宏匯集團總經理崔梅蘭指出，t. Hub五年來接納逾300組新創團隊，隨著現有進駐團隊的茁壯成長、孵化成果豐碩，在現有團隊期滿離駐後，t. Hub很榮幸宣布：「我們目前已釋出多組全新辦公空間，誠摯邀請更多優秀的新創團隊加入，t. Hub將持續串聯內科周邊企業，結合新創的技術研發能量，創造科技產業轉型升級動能，並期待更多優秀新創進駐，將t. Hub打造為國際級的創新創業基地。」

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，資誠多年來致力於協助新創成長，提供財務、稅務、法律、經營管理等面向的支持，本年度加入t. Hub營運後，將透過高效的創業輔導計畫協助新創提升競爭力與市場影響力，推動台灣新創邁向全球。

資誠創新創業服務主持會計師顏裕芳指出，如何獲取多方資源挹注是新創重要課題，而資誠擁有完善的新創網絡，與政府單位、投資人緊密合作，進駐t. Hub後將協助對接各方資源，成為新創的堅實後盾。

資誠創新諮詢公司董事劉冠志表示，面對人才短缺與科技顛覆等挑戰，特別是生成式AI快速發展，企業應重新思考人才培育策略，以及如何打造負責任的AI（Responsible AI），不論在電子商務、製造業、永續等領域，皆迫切需要創新的解決方案，這也為新創帶來前所未有的挑戰與機會。

心元資本執行合夥人成之璇提出創投觀點，以豐沛的產業經驗助力新創識別市場機會。臺北市電腦公會副總幹事賴荃賢指出，政府提供多樣化的資源，盼於新創各階段給予支持。台智雲總經理吳漢章說明新創具備靈活的創新思維模式，與企業合作將有助於增強雙方優勢。耐能創辦人暨執行長劉峻誠則透過自身經驗，與來賓分享驅動新創持續發展的核心策略。座談則由數位時代社群營運長陳凱爾主持，透過對談探討如何協力創新，整合資源驅動台灣新創成功。

顏裕芳強調，資誠進駐t. Hub將成為支持t. Hub新創團隊的重要力量，並促進t. Hub成為鏈結新創、政府資源、產業、投資人的創新樞紐，協助串連內湖科技園區既有且完整的產業鏈，加強智慧城市與國際合作交流，導入創新能量鏈結國際，打造活絡積極的新創指標場域。