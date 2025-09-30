第一銀導入金融Fast-ID驗證 全台首波

快訊

中央社／ 台北30日電

一銀今天宣布，已完成「金融Fast-ID驗證轉接中心」技術串接，將於開立數位帳戶驗證時試辦運用，成為首波開通雙向驗證服務的先導銀行，展現其推動金融科技創新與數位轉型決心。

為加速數位金融服務發展，金管會今年受理金融機構諮詢及申請「金融Fast-ID驗證轉接中心」業務試辦，盼串聯各體系金融Fast-ID，便利使用者於不同體系間進行身分驗證。

第一銀今天透過新聞稿說明，已完成與財金公司「金融Fast-ID驗證轉接中心」技術串接，取得「請求驗證機構（RP）」及「驗證機構（IDP）」資格，將試辦運用於開立第一銀iLEO數位帳戶時，使用金融Fast-ID快速完成驗證。

第一銀表示，未來民眾申辦第一銀iLEO數位帳戶時，可使用他行Fast-ID進行驗證，透過iLEO APP註冊金融Fast-ID，也可運用於有支援驗證金融Fast-ID的金融服務，簡化申請流程達成快速身分核驗與資料共享，落實數位金融的跨領域整合。

第一銀說明，未來將持續拓展應用場景，致力提供更安全、更優質的數位金融選擇，成為客戶最信賴的金融機構首選。

一銀 數位帳戶 數位金融

