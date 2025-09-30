中信銀行《樂齡金融白皮書》 提「存、補、護、留」退休解方

2025年臺灣65歲以上人口將突破總人口的20%，人口老化速度遠超過許多已開發國家，邁入「超高齡社會」，勞動力負擔與財務缺口問題逐步浮現。中信銀行委託資誠聯合會計師事務所進行調查，於30日共同發布《2025家庭理財暨樂齡金融白皮書》，發現民眾財務層面長期準備不足、多數家庭照顧與財務分工過於集中單一照顧者，以及晚年生活挑戰增加等三大關鍵難題。

中國信託銀行提出「存、補、護、留」解方，響應政策，中信銀行亦於今日開辦臺灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwan Individual Savings Account，簡稱「TISA」）基金業務，鼓勵民眾以定期定額分散風險，建立長期投資習慣，提早替退休金融需求助攻。

《樂齡金融白皮書》共回收逾千份問卷，針對35歲以上年齡層的家庭角色客群進行深度訪談，完整分析人口、家庭、退休、照護與財務傳承等議題，包括單身照顧父母者、三明治族、與子女同住長輩等多元家庭型態，本次不僅為數據調查，更可成為未來家庭財務「行動指南」。根據衛生福利部2023年統計，國人平均壽命為80.2歲，但健康壽命僅為72.4歲，顯示臺灣人平均約8年處於「不健康生存」狀態，表示長壽雖是人口發展趨勢，卻伴隨龐大醫療支出、家庭照護需求。

中信銀行《樂齡金融白皮書》呼應上述數據，歸納三大關鍵隱憂。首為財務層面短期因應有餘、提升長期韌性是家庭穩健經營的關鍵，受訪者中「現有進行投資理財或有理財習慣者」僅占半數，有投資且會定期檢視比例更不足三成；其次在多數家庭中，照顧責任常落於單一成員，五成照顧者指出「同時兼顧工作與照顧」是最大壓力來源，壓力不僅影響健康，恐造成家庭功能失衡；隨著世代轉變，晚年生活挑戰逐漸浮現，家庭照顧面臨轉型，年輕世代因社會與職場壓力增加，難以完全承擔父母晚年照顧，傳統依賴子女的模式逐步鬆動，長輩更需要自我準備與社會支持，如何建立長期照顧體系與資源串聯，成為減輕家庭負擔、確保晚年生活品質的關鍵。

面臨「照顧者愈來愈少、被照顧者愈來愈多」結構性難題，中信銀行提出「存、補、護、留」解方，協助家庭打造完整的財務防護網。「存」老本意在建構穩定且永續的被動金流，以支應長期的退休開銷；「補」病本是提前準備健康與照護基金，透過長照險及健康險等方式有效轉嫁風險；「護」保本則是透過安養信託與專業機構管理資產，建立長期防護機制；「留」傳承強調有序的資產交接，透過專業建議與提早安排，讓財富能安心地在代際間延續。