南山人壽守護海洋行動 首場淨灘登場、實踐永續承諾
「今年也要一起淨灘嗎？」每年9到10月，不少南山人壽想擔任義工的夥伴，就會很有默契地開始問身邊的人，是否會和往年一樣，起個大早到海邊，撿拾海洋廢棄物。千呼萬喚之下， 2025年南山人壽守護海洋行動的第一場淨灘活動於9月27日在新北市萬里登場，當天有700多人兵分兩路，這一頭負責撿拾海灘上的廢棄物，清理出618公斤的垃圾，另一邊則是負責「補」魚，放流5萬尾的健康魚苗到大海中。而接下來到11月，南山人壽將陸續前進彰化縣伸港鄉、台南市南區、高雄市旗津區以及桃園市觀音區舉辦淨灘活動，預計會有超過4,200名的義工，實踐「一個地球，一起守護」的永續承諾。
南山人壽作為永續健康領航者，呼籲各界從個人、生活、社會、企業與環境五大面向儲存健康帳戶，在環境面向，連續14年推動守護海洋行動，2025年首場淨灘邀請新北市政府環保局擔任指導單位，號召由南山人壽、南山產物的內勤員工及親友所組成義工大軍，積極參與多元的環境保育活動，藉由與不同的合作單位協力及內外倡議，朝著環境永續的目標前進。
「種」海草增碳匯 提供海洋生物棲地
全球的海草數量持續減少，並以每30分鐘1個足球場的速度在流失，消失海草的面積已達30％，南山人壽今年首度擴及海草復育行動，自7月開始，攜手國立中山大學、雲嘉南濱海國家風景區管理處、台南社區大學，以台南市七股管理站的六號小島為基地，進行「貝克氏鹽草苗圃建立與復育」，希望幫助提供海洋碳匯與生物棲地。
「補」魚苗顧生態 重建海洋生態平衡
從基因標誌的親緣分析研究發現，海洋中的布氏鯧鰺約有62.7%的比例來自放流魚苗，證明其具有良好的存活率與繁殖能力，有利永續培育漁業資源。南山人壽繼去年放流6.8萬尾布氏鯧鰺魚苗後，2025年持續與財團法人台灣海洋保育與漁業永續基金會合作，並在9月27日的首場淨灘活動，放流5萬尾布氏鯧鰺魚苗，協助重建海洋生態平衡。
「撿」起環保意識 淨灘活動成親子教育課堂
南山人壽自2012年起，從築籬、固砂、淨灘撿拾海洋垃圾，到延伸創作海廢藝術牆，並擴及地方創生，一步步倡議推動守護海洋行動，每年都會有許多義工帶著孩子一起到海邊，利用一個假日的時光，親子共同完成一件有意義的事，並且在大自然教室進行機會教育，啟發重新思考生活中的每一次使用與丟棄，從源頭開始減少，從日常習慣開始改變，從下一代的教育開始，扎根海洋永續教育意識。
「翻」轉海廢生命 藝術牆勾勒出永續旅行地圖
與《微笑台灣》深度旅遊計畫網站合作，從南山人壽全台共20座的《海廢再生藝術牆》為重要景點，規劃出三條永續旅遊路線，結合《微笑行動地圖》數位互動平台，透過有趣的主題任務，引導旅人一邊探索在地景點與文化，一邊感受南山人壽永續理念。了解更多永續旅行地圖：https://smiletaiwan.cw.com.tw/feature/2025nanshansea。
海洋，是孕育萬物之母，人類的健康與環境息息相關，守護海洋、保護生態，就是在守護自己和下一代的未來，南山人壽將持續在五大健康帳戶中累積成果，打造更美好的永續未來。了解更多南山人壽的永續健康行動：https://pse.is/7tqar9。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言