南山人壽守護海洋行動 首場淨灘登場、實踐永續承諾

「今年也要一起淨灘嗎？」每年9到10月，不少南山人壽想擔任義工的夥伴，就會很有默契地開始問身邊的人，是否會和往年一樣，起個大早到海邊，撿拾海洋廢棄物。千呼萬喚之下， 2025年南山人壽守護海洋行動的第一場淨灘活動於9月27日在新北市萬里登場，當天有700多人兵分兩路，這一頭負責撿拾海灘上的廢棄物，清理出618公斤的垃圾，另一邊則是負責「補」魚，放流5萬尾的健康魚苗到大海中。而接下來到11月，南山人壽將陸續前進彰化縣伸港鄉、台南市南區、高雄市旗津區以及桃園市觀音區舉辦淨灘活動，預計會有超過4,200名的義工，實踐「一個地球，一起守護」的永續承諾。

南山人壽作為永續健康領航者，呼籲各界從個人、生活、社會、企業與環境五大面向儲存健康帳戶，在環境面向，連續14年推動守護海洋行動，2025年首場淨灘邀請新北市政府環保局擔任指導單位，號召由南山人壽、南山產物的內勤員工及親友所組成義工大軍，積極參與多元的環境保育活動，藉由與不同的合作單位協力及內外倡議，朝著環境永續的目標前進。

「種」海草增碳匯 提供海洋生物棲地

全球的海草數量持續減少，並以每30分鐘1個足球場的速度在流失，消失海草的面積已達30％，南山人壽今年首度擴及海草復育行動，自7月開始，攜手國立中山大學、雲嘉南濱海國家風景區管理處、台南社區大學，以台南市七股管理站的六號小島為基地，進行「貝克氏鹽草苗圃建立與復育」，希望幫助提供海洋碳匯與生物棲地。

「補」魚苗顧生態 重建海洋生態平衡

從基因標誌的親緣分析研究發現，海洋中的布氏鯧鰺約有62.7%的比例來自放流魚苗，證明其具有良好的存活率與繁殖能力，有利永續培育漁業資源。南山人壽繼去年放流6.8萬尾布氏鯧鰺魚苗後，2025年持續與財團法人台灣海洋保育與漁業永續基金會合作，並在9月27日的首場淨灘活動，放流5萬尾布氏鯧鰺魚苗，協助重建海洋生態平衡。

「撿」起環保意識 淨灘活動成親子教育課堂

南山人壽自2012年起，從築籬、固砂、淨灘撿拾海洋垃圾，到延伸創作海廢藝術牆，並擴及地方創生，一步步倡議推動守護海洋行動，每年都會有許多義工帶著孩子一起到海邊，利用一個假日的時光，親子共同完成一件有意義的事，並且在大自然教室進行機會教育，啟發重新思考生活中的每一次使用與丟棄，從源頭開始減少，從日常習慣開始改變，從下一代的教育開始，扎根海洋永續教育意識。

「翻」轉海廢生命 藝術牆勾勒出永續旅行地圖

與《微笑台灣》深度旅遊計畫網站合作，從南山人壽全台共20座的《海廢再生藝術牆》為重要景點，規劃出三條永續旅遊路線，結合《微笑行動地圖》數位互動平台，透過有趣的主題任務，引導旅人一邊探索在地景點與文化，一邊感受南山人壽永續理念。了解更多永續旅行地圖：https://smiletaiwan.cw.com.tw/feature/2025nanshansea。