接軌國際 永豐主辦首宗離岸工程船聯貸

永豐銀行30日統籌主辦旗下首宗離岸風電工程船聯貸案，攜手東方風能簽署46億元聯貸並擔任額度、金流及擔保品管理行。永豐銀行表示，將協助東方風能建造二艘離岸風電工程船舶，響應政府2026年達到再生能源發電占比20%目標，積極推動永續能源發展；此案亦打造全新離岸工程船（OSCV），可跨足產業有離岸風電產業、油氣田工程及電纜鋪設等海事工程。

台灣2024年離岸風電總建置量躍居全球第五名，至2025年5月已安裝超過400座離岸風力機、累計併網達374座，總併網量預計2026年達5.3 GW（Gigawatt；百萬瓩）。永豐銀行表示，建造OSCV及維運支援船（SOV）有助提升風機運維效率，推進離岸風電發展，同時滿足國際市場對多功能平台船的需求。

東方風能專注於離岸海事工程解決方案、離岸風場建造及多元化船舶經營，提供初期風場開發探勘、施工與後續長期運維等服務。

秉持「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景，永豐銀行持續領先業界布局綠色金融服務，包括投入太陽光電綠能，並跨足陸域風電、地熱、小水力及儲能等新興能源領域並積極推展永續連結貸款服務；同時以綠色金融服務獲得國際肯定，包括贏得《FinanceAsia Awards 2025》連續二年頒發「台灣最佳永續銀行」，以及獲得《亞洲銀行及財經雜誌（Asian Banking & Finance）》「臺灣最佳年度本國綠色金融銀行」等殊榮。