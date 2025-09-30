快訊

彰化銀行歡慶120周年 期許再創巔峰

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
彰化銀行總經理簡志光（左起）、銀行公會理事長董瑞斌、政大金融管理學院院長蘇建榮、彰化銀行董事長胡光華、財政部政務次長阮清華、金管會副主委陳彥良、中央銀行外匯局局長蔡烱民、金融研訓院董事長雷仲達等人下午一起出席彰化銀行成立120周年慶祝酒會，一起比讚合影。記者蘇健忠／攝影
財政部政務次長阮清華、金管會副主委陳彥良、中央銀行外匯局局長蔡烱民、金融研訓院董事長雷仲達、銀行公會理事長董瑞斌、政大金融管理學院院長蘇建榮、彰化銀行董事長胡光華、總經理簡志光等人下午一起出席彰化銀行成立120周年慶祝酒會，將金色砂子倒入百廿傳承再創巔峰紀念標誌，期許再創巔峰。

彰化銀行是國內第一家上市的金融機構，為慶祝成立120周年，於9月30日在圓山飯店舉辦「120周年慶祝酒會」，現場匯集超過600位貴賓與產官學界代表，共同見證彰銀自1905年創立以來的輝煌歷史與未來藍圖。除接獲來自賴清德總統致賀電文外，副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰等多位部會首長及嘉賓，也特別錄製影音賀祝彰銀百廿傳承不息。

彰化銀行董事長胡光華致詞時表示，彰銀近兩年獲利創下新高，除連續四年獲得證交所公司治理評鑑前5%的殊榮外，永續作為也備受外界肯定，連續兩年獲列永續金融評鑑銀行業前段班績優名單，雙料入選道瓊領先指數「世界指數」及「新興市場指數」成分股，更兩度榮登S&P Global永續年鑑全球銀行業前10%會員，充分展現穩健經營與永續承諾。未來將持續深化企金、消金、財富管理與財務操作四大支柱，並透過「調結構、創收益、攻高端、展海外、拓通路」五大面向，打造出更多元且具前瞻性的金融服務版圖。

彰化銀行為使120周年的喜悅延伸至社會，展現與社會共好的關懷，彰銀將部分經費轉化為公益資源，由彰化銀行董事長胡光華對六家公益團體進行捐贈。受贈單位有台灣罕見血液病促進協會、台灣失智症協會、財團法人台北市失親兒福利基金會、財團法人新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會、財團法人良顯堂社會福利基金會（陳綢兒少家園）及心路基金會等六家公益團體。

彰化銀行為使120周年的喜悅延伸至社會，展現與社會共好的關懷，彰銀將部分經費轉化為公益資源，由彰化銀行董事長胡光華（中）對六家公益團體進行捐贈。受贈單位有台灣罕見血液病促進協會、台灣失智症協會、財團法人台北市失親兒福利基金會、財團法人新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會、財團法人良顯堂社會福利基金會（陳綢兒少家園）及心路基金會等六家公益團體。記者蘇健忠／攝影
彰化銀行總經理簡志光（左起）、銀行公會理事長董瑞斌、政大金融管理學院院長蘇建榮、彰化銀行董事長胡光華、財政部政務次長阮清華、金管會副主委陳彥良、中央銀行外匯局局長蔡烱民、金融研訓院董事長雷仲達等人下午一起出席彰化銀行成立120周年慶祝酒會，將金色砂子倒入百廿傳承再創巔峰紀念標誌，期許再創巔峰。記者蘇健忠／攝影
