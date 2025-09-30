職籃新賽季開打 王道銀行推出新北國王林書緯、李愷諺專屬卡面
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新賽季即將開打，王道銀行（2897）（O-Bank）力挺新北國王隊征戰全新賽季，30日發表兩款主打球星林書緯和李愷諺的新北國王聯名卡全新卡面，並提供新北國王聯名卡卡友獨享多項新賽季優惠，包括主場例行賽線上購票9折、季後賽優先購票權等。
新北國王聯名卡是王道銀行首張職業運動聯名卡，每年新賽季發表的全新卡面一向深受廣大球迷與卡友熱烈支持，王道銀行今年更首度為新北國王兩大看板球星林書緯與李愷諺量身打造個人專屬卡面，以滿足球迷對球員肖像聯名卡的高度期待。
王道銀行今推出多項新北國王聯名卡專屬優惠，自2025年10月3日18：00起至2026年6月30日止，凡持新北國王聯名卡至購票平台KKTIX線上刷卡購買新北國王主場球票，可享有例行賽球票9折優惠，每場限量500張，每人限購4張，同時還可享有季後賽優先購票權，每場限量500張，每人限購4張。
此外，自2025年10月1日起至2026年2月28日止，持新北國王聯名卡至任一通路刷卡一般消費，單月累積金額達新台幣10,000元（含）以上，即可獲得一次抽獎機會，單月抽獎機會可累計且無上限，活動期間共將抽出10名卡友，各可獲2張新北國王主場指定賽事VIP第一排球票，王道銀行邀請更多卡友走進球場，一同力挺新北國王邁向隊史三連霸。
