新光人壽推廣健康促進 連續19年支持日月潭萬人泳渡

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽員工在總經理黃敏義（第一排左四）的帶領下，組隊參加日月潭國際萬人泳渡，以實際行動推廣健康促進。新光人壽／提供
新光人壽員工在總經理黃敏義（第一排左四）的帶領下，組隊參加日月潭國際萬人泳渡，以實際行動推廣健康促進。新光人壽／提供

第43屆日月潭國際萬人泳渡活動9月28日盛大舉行，台新新光金控（2887）子公司新光人壽秉持推廣健康促進、鼓勵職場運動風氣與在地回饋的理念，連續19年參與由南投縣政府主辦日月潭國際萬人泳渡公益活動，新光人壽黃敏義總經理受邀出席開幕儀式，並響應縣府生態復育行動，一起施放總統魚苗，保護原生魚種，維護日月潭生態平衡；同時，新光人壽員工亦組隊參加，以實際行動推廣全民運動，泳出健康。

萬人泳渡是日月潭被台灣人喻為人生必做的三件事之一，賽事至1983年開辦以來，每年都吸引來自世界各地的游泳愛好者參加，2002年該賽事亦被正式列入世界游泳名人堂。在超高齡社會下，新光人壽長期致力推廣健康促進，因此，每年日月潭泳渡活動均有超過全台各地百名員工組隊參賽，眾人齊心合力完賽，不僅展現自我挑戰的信心，也為自己的健康付出努力。

此外，秉持「在地的新光，道地的服務」的新光人壽，當日位於南投的業務單位南投區部「埔欣通訊處」也號召同仁擔任企業志工，於現場設立服務攤位，提供冷飲、熱食為參賽者補充體力、加油打氣。同時，現場亦推出豐富有趣的攤位活動，完成攤位互動內容，即有機會獲得新光人壽與台中大甲鎮瀾宮聯名設計的「媽祖開運便當盒」精美好禮，祝福選手順利成功完賽，也讓民眾深刻感受新光最溫暖的熱情與活力。

有鑑於台灣已是超高齡社會，作為長期守護國人健康的新光人壽認為，高齡生活不僅要活得老，更要活得好，因此，長期致力推廣健康促進，針對社會大眾，攜手與數位人道協會用數位守護偏鄉長者健康；舉辦小小足球營、新光盃街舞大賽、全國健行活動與參與田中馬拉松等賽事；針對職場員工，打造豪華健身中心、辦理有趣多元的健康促進活動，期能達到推廣全民養成運動的風氣，更打造健康安全的永續社會。

新光人壽秉持ESG永續經營理念，長期善盡企業社會責任，未來將透過多元活動的舉辦，持續提升大眾對健康的養成，並將健康融入生活，進而提升整體社會的福祉及生活品質。

新光人壽 台新新光金控 日月潭

