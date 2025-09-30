法巴人壽與台新銀、安聯投信三強聯手 推「鑫富優利」投資型保單

近期國際市場接連受到通膨、利率變動預期與地緣風險等多重因素干擾，市場情緒趨於保守。對台灣投資人而言，關稅政策加劇經濟不確定性，國際匯市劇烈震盪恐侵蝕資產，財務規劃與配置上需更重視風險與報酬的平衡。法巴人壽針對台灣民眾多元化的需求，搶先於台新銀行推出「鑫富優利」投資型保單，結合保障與投資優勢，成為民眾追求資金避風港的優質選擇之一。

法巴人壽代理總經理黃宥甄表示：「面對全球市場波動，『鑫富優利』投資型保單積極回應客戶的多元需求，更致力提供靈活可靠的解決方案，提供多種幣別保費之選擇，結合客戶服務體驗，納入多檔投資帳戶。此次更結合台新銀行的理財服務及安聯投信的專業投資能力，形成三強聯手，協助保戶解決痛點並因應潛在匯率風險，提供完整且可靠的解決方案。」

法巴人壽搶先於台新銀行首賣「鑫富優利」投資型保單，推出全新策略的「新臺幣『好勢承雙』投資帳戶」，委託安聯投信四季團隊專業操作，依據市場動態靈活調整資產配置，精準控管風險。「好勢承雙」投資帳戶透過安聯投信緊握台股與全球股市的投資趨勢，增強成長引擎；同時搭配經典收益成長策略並結合優質債券，強化核心部位，並助力財富傳承；藉此「雙引擎、雙核心」的靈活配置，兼顧成長動能與風險防護，為台新銀行的優質客戶打造兼具穩健與成長的解決方案。

在具體投資策略上，該帳戶聚焦三大面向：一、多元多資產布局，鎖定全球複合資產，兼顧收益與資本利得機會；二、透過優質債，追求穩定收益並平衡投資組合波動；三、追求成長與機會，採多元分散方式參與台股及AI概念股等熱門行情，掌握成長契機。

「鑫富優利」投資型保單提供壽險與年金險雙險種選擇，提供專家代操、穩定收益策略、資產防護及財富傳承等優勢，尤其投資帳戶「類全委」的撥回設計，讓保戶能根據資金需求享有選擇彈性。搭配「月撥現」與「累積」兩種不同機制，「月撥現」級別另設有加碼撥回設計，在投資帳戶績效表現優異時能有額外撥回的驚喜與反饋，滿足偏好穩定現金提撥需求的保戶；亦有給期望資產不斷累積與增值機會的「累積」級別，可供不同屬性的保戶靈活選擇。且保戶可選擇用新臺幣及美元等九大幣別做為保費計算幣別，滿足多元理財需求。該保單採用前收保費費用結構，保費費用率最高為2%，單筆保費達新臺幣200萬元（含）以上者，保費費用率為0%。

法巴人壽與台新銀行自2015年起攜手合作，至今已成功推出十餘檔投資型類全委帳戶，持續為台新銀行客戶提供貼近市場趨勢與保障需求的配置工具，深化優質的客戶服務體驗。符合尊榮服務／臻鑽尊榮服務資格之鑫富優利保戶（須同時符合保費指標及數位指標），提供分級的VIP或VVIP服務，VVIP保戶除可享24小時尊榮秘書服務，更有臻鑽尊榮專享兌換禮，包含稅務風險諮詢服務、五星飯店餐廳用餐或住宿、健康檢查套組及機場快速通關／接送等類別，可自選3項奢華好禮，彰顯專屬尊貴體驗。

法巴人壽秉持創新、穩健與以客戶為核心的理念，持續推出符合市場趨勢與客戶需求的產品。透過與策略夥伴的密切合作，陪伴客戶穩健的實現未來藍圖。