元大人壽高層異動 翁志宏升任總經理、郭軒岷轉任副董事長

消息指出，元大金控旗下元大人壽上午召開董事會，通過高層人事案，由現任資深副總翁志宏升任總經理，原任總座郭軒岷則升任副董事長。該人事案仍待金管會保險局核准。此番人事布局，被外界視為元大金控大股東馬家對人事戰略與長遠規劃的展現。元大金（2885）稍晚將發布消息。

目前元大人壽董事長由元大金控董事長翁健兼任。市場人士分析，翁健與郭軒岷均專擅風險控管，專業領域同質性高，而此次升任總經理的翁志宏，則以精算及商品設計見長，現任中華民國精算學會理事長，其專業背景有助於補強公司在商品精算方面的能量，與翁健、郭軒岷形成互補。

現年55歲的翁志宏，1970年次，職涯始於南山人壽，後隨時任凱基人壽總經理黃淑芬加入凱壽，並擔任總精算師。2023年5月，他自規模更大的凱壽轉戰元大人壽，消息一度引發業界側目。憑藉深厚的精算專業與跨公司經驗，翁志宏一年多來在元大壽表現備受肯定，此次獲拔擢為總經理，被視為合理且具戰略意涵的人事安排。

業界觀察，此番人事異動，不僅強化元大人壽管理階層在風險與商品設計上的平衡，也彰顯馬家布局保險版圖的深遠思維。未來隨著郭、翁兩位高層分工合作，元大人壽在保險市場的競爭力與創新力，將更受矚目。