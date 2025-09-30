2025創櫃菁英決選名單揭曉！潛力新星即將誕生

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）為發掘具備創新、創意及未來發展潛力之優質新創公司，首次舉辦創櫃菁英選拔活動，本次徵件吸引逾百家公司報名，引起新創市場熱烈關注。決選公司可獲得決選前培訓並角逐最終榮耀，最終榮獲前三名者除可得總獎金新臺幣60萬元外，屬創櫃板公司或輔導中公司者另可獨享業務或投資媒合洽談、行銷媒體專題報導及創櫃菁英課程補助等豐富內容。

本次活動歷經初選書面審查，已擇定進入決選前培訓之公司有：（依字首筆劃序）久方生技、大鵬科技、永進木器廠、先見基因科技、竹謙科技、宏泰工業、邑流微測、昇曜科技、東昕精密科技、建誼生技、泰陞國際科技、祐安細胞生醫科技、晨間廚房餐飲國際、補丁科技、達穎塑膠、精彩創意整合行銷、遠東醫電科技、暮盆實業、鋐耀精工、膳安國際、鴻璟科技、醫百科技、瀚陽生物科技。

櫃買中心表示，創櫃菁英選拔將於2025年10月28日假台北君悅酒店展開最終決選暨頒獎典禮，屆時將揭曉前三名勝選企業，與各界一同見證臺灣產業創新及競爭能量，未來櫃買中心也將積極協助這些優秀的新創公司加速蛻變，強化其與資本市場的連結機會。詳細資訊請見活動官網：https://brandstudio.tnlmedia.com/2025/GISA_EliteAward/announce.htm

