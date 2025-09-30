美國聯邦政府關門風險助燃 美元走弱、金價再創新高

美國聯邦政府關門風險成為影響金融市場的最新焦點。美元周一走弱，美國政府公債殖利率走低（代表債券價格上漲），金價則創下歷史新高紀錄，以每盎司3821.3美元作收。法人指出，最新的變數在於美國聯邦政府的關門風險。

美國十年期公債周一下跌4個基本點（1個基本點是0.01個百分點），收 4.14%；美元指數下跌0.19%收97.97；國際金價則上漲1.19%並且再度刷新歷史新高，價位每盎司收3821.3美元。

對於金價再度刷新歷史新高紀錄，法人認為，投資人評估美國政府可能關門的風險，使避險情緒升溫且使美元走弱，均推動金價上漲，是主要原因。

而美債殖利率的變動，法人分析，主要來自於市場擔憂美國政府關門恐延遲勞動市場數據發布，帶動避險買盤使殖利率走低。此外，還有三個因素，一是英國財政大臣里夫斯重申將遵守財政規則並排除徵收財富稅後，英債殖利率走低，也同步帶動美債殖利率下滑；再者，9月美股表現強勁，臨近月底再平衡交易買盤支撐下，使美債殖利率再度下行；此外OPEC+（石油輸出國組織）可能於11月再次增產，原油期貨單日大跌近4%，因此壓低通膨預期並進一步推動美債殖利率走低。

而市場擔憂政府關門並延遲勞動市場數據發布，將影響後續降息預期，也使美元走弱。法人分析，日本央行官員野口旭的鷹派談話使日圓較為強勢，日圓走升。

法人分析，隨著撥款法案截止日期將近，投資人擔憂聯邦政府可能停擺，市場已逐漸反映美國政府關門的風險，例如避險情緒升溫，VIX恐慌指數上漲5.43%。

目前看來美國聯邦政府的關門風險，主要影響集中於債市、匯市還有金價，美股似乎尚未受到太大的影響。不過法人特別提醒，儘管過往政府停擺危機對股市影響有限，但考量就業數據對聯準會降息決策的重要性，數據延遲公布的風險可能加劇市場對政策走向的不確定性，例如，周一投資人就因為方向性交易意願不足使美股漲勢收斂，最終美股主要指數只小幅收高，標普500指數小幅收漲0.26%。

法人也提醒，本周美國將陸續公布多項就業數據，包括周二的JOLTs 職位空缺數、周三的ADP就業報告與周五的非農新增就業數據，市場將觀望這些數據對聯準會利率決策的影響，以及是否強化市場對降息路徑的預期，這些都將影響後續美股表現。