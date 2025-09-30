Visa 人事新局 張文翊接掌大中華區總裁

Visa宣佈任命張文翊出任Visa大中華區總裁，接替於今年年底退休的于雪莉。

根據Visa資料顯示，張文翊在英特爾任職20年，歷練多個高階管理職位。並在此之前於2013年加入亞馬遜，擔任AWS全球副總裁兼Kindle中國業務總經理，她在2016年升任亞馬遜中國總裁，並於2019年至2023年擔任AWS大中華區執行董事。

2024年起，張文翊被任命為AWS全球市場拓展（Global Go-to-Market），負責生成式人工智慧與機器學習業務，主導多項上市策略專案，協助客戶開發人工智慧和機器學習（AI/ML）的轉型潛力。

Visa亞太區總裁康軒誠（Stephen Karpin）表示，憑藉張文翊深厚的專業知識與見解，將加速實現 Visa 的願景—成為最佳支付及收款的方式。而 Visa 持續在支付生態系統推動創新，將一如既往以最新科技與安全的解決方案推動支付行業發展。

張文翊表示，將在Visa大中華區的堅實基礎上，帶領這家結合全球金融及本地創新的企業前進。透過與政府及業界夥伴的合作，充分發揮 Visa 的全球科技領導地位，從保障數位身份、引領感應支付創新，到推動智慧商務的未來發展。