Visa 人事新局 張文翊接掌大中華區總裁

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
Visa大中華區總裁張文翊。圖/Visa提供
Visa大中華區總裁張文翊。圖/Visa提供

Visa宣佈任命張文翊出任Visa大中華區總裁，接替於今年年底退休的于雪莉。

根據Visa資料顯示，張文翊在英特爾任職20年，歷練多個高階管理職位。並在此之前於2013年加入亞馬遜，擔任AWS全球副總裁兼Kindle中國業務總經理，她在2016年升任亞馬遜中國總裁，並於2019年至2023年擔任AWS大中華區執行董事。

2024年起，張文翊被任命為AWS全球市場拓展（Global Go-to-Market），負責生成式人工智慧與機器學習業務，主導多項上市策略專案，協助客戶開發人工智慧和機器學習（AI/ML）的轉型潛力。

Visa亞太區總裁康軒誠（Stephen Karpin）表示，憑藉張文翊深厚的專業知識與見解，將加速實現 Visa 的願景—成為最佳支付及收款的方式。而 Visa 持續在支付生態系統推動創新，將一如既往以最新科技與安全的解決方案推動支付行業發展。

張文翊表示，將在Visa大中華區的堅實基礎上，帶領這家結合全球金融及本地創新的企業前進。透過與政府及業界夥伴的合作，充分發揮 Visa 的全球科技領導地位，從保障數位身份、引領感應支付創新，到推動智慧商務的未來發展。

Visa 亞馬遜 人工智慧

Visa宣佈任命張文翊出任Visa大中華區總裁，接替於今年年底退休的于雪莉。

許哲崑接任 法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人換人

法國巴黎銀行財富管理宣布，法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人將由許哲崑(Che-Kun Hsu)接任。許哲崑將全面領導台灣...

美國聯邦政府關門風險助燃 美元走弱、金價再創新高

美國聯邦政府關門風險成為影響金融市場的最新焦點。美元周一走弱，美國政府公債殖利率走低（代表債券價格上漲），金價則創下歷史...

除外責任事項投保前看清楚

南橫公路一家五口車輛墜谷不幸事件，有媒體報導「意外險不理賠」，產險公會、壽險公會聯合聲明強調，經審酌保單條款及保險實務，...

富豪戶財管規模上衝 8月新增995戶、1,082億元

據金管會截至2025年8月底統計，17家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬6,567人，總資產（AUM）規模1兆8,0...

國銀最受富豪戶青睞的業務 家族辦公室需求火熱

自7月開張以來，高雄資產專區已有16家國銀獲准進駐。據調查，國銀最受富豪戶青睞的三大業務是：家族辦公室、融資業務（包含金...

