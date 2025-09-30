快訊

法國巴黎銀行財富管理任命許哲崑為台灣區負責人

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

法國巴黎銀行財富管理宣布，法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人將由許哲崑（Che-Kun Hsu）接任。許哲崑將全面領導台灣財富管理業務，專注於拓展客戶關係、提升團隊績效及優化營運效率，並確保台灣市場策略與法國巴黎銀行財富管理亞洲區整體布局緊密銜接，同步前行。

許哲崑擁有逾 23 年財富管理與投資策略的深厚經驗，展現卓越的專業能力與領導力，長期致力於為客戶量身打造優質的財富管理服務。在加入法國巴黎銀行財富管理之前，他曾任職於瑞銀（UBS），擔任投資商品諮詢及銷售部門主管，負責業務策略規劃與創新產品引進，表現備受肯定。更早之前，他曾於保德信投信及群益投信擔任基金經理人，專注於固定收益與資產管理領域，累積豐富實務經驗。

法國巴黎銀行財富管理亞洲行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier）表示：「台灣是亞洲最具活力的經濟體之一，也是法國巴黎銀行財富管理的重點策略市場。隨著台灣財富創造的步伐加速，以及主管機關推動高資產業務，對高端財富管理服務的需求持續攀升，正是我們協助高資產客戶實現理財目標的關鍵契機。許哲崑憑藉對客戶需求的深入了解與卓越實績，將有效推動我們在台灣市場的成長目標，並進一步鞏固法國巴黎銀行在全球財富管理領域的領導地位。」

許哲崑的直屬主管為法國巴黎銀行財富管理亞洲行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier），並就相關業務向法國巴黎銀行台灣區總經理寶森（Bruno Boussard） 報告。

