TISA 好享投擁三大優勢 基富通開戶突破3萬人

金管會推動TISA台灣個人投資儲蓄帳戶，為全民理財帶來新風貌。臺灣集中保管結算所暨基富通董事長林丙輝表示，TISA服務上線至今3個月，累計已超過3萬人於基富通平台開設TISA帳戶，同時也鼓勵目前尚未有個人財富規畫的民眾，透過TISA簡單輕鬆與費用低廉的方式，展開理財「起手式」。

林丙輝表示，對於想要長期安穩投資的民眾，TISA是非常好的理財方式。因為TISA有三大優勢：一是金管會「政策領航」，規劃適合一般民眾長期理財的方案，透過定期定額紀律投資機制，避免追高殺低的非理性行為，並且讓股息、債息自動滾入本金再投資，創造長期複利效果。

二是投資標的經過「專家篩選」，兼顧長期績效與波動風險的穩定度。一般投資人只要依照個人的風險承受度，從中選擇合適的基金，例如能承受漲跌2成以上的投資人，可挑台股基金或全球股票基金；能承受1-2成漲跌的投資人，可挑高股息或股債平衡型基金。

三是投資金額最低1,000元起，無論一般上班族、小資族、新鮮人通通都能參與，而且申購0手續費、經理費率不超過1%，也沒有贖回手續費或分銷費，減輕民眾長期理財的負擔。

林丙輝表示，基富通自推出「TISA好享投」服務以後，因為完整銜接金管會方案，而且開戶簡便、功能友善好用，上線至今3個月已吸引超過3萬人開設TISA帳戶，帶動全平台總受益人數超越31萬人，基金存量也在九月分正式突破1,700億元，是國內最多民眾使用的基金平台。

目前基富通上架的TISA基金將近70檔，其中，半數以上基金的經理費率更低於0.6%，甚至𡠴美ETF。此外，平台上還有「好好退休」專案的境外基金，同樣有專家篩選把關，且經理費率低於1%，投資範圍涵蓋全球股市與產業，補強TISA主要投資國內的不足之處，滿足民眾一站理財的需求。