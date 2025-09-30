快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

國銀最受富豪戶青睞的業務 家族辦公室需求火熱

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

自7月開張以來，高雄資產專區已有16家國銀獲准進駐。據調查，國銀最受富豪戶青睞的三大業務是：家族辦公室、融資業務（包含金融資產投資組合貸款 Lombard Lending 與自行質借）、及另類境外基金商品

其中，以資產規模門檻逾5億元的家族辦公室需求最為火熱。據了解，中國信託商銀至今已獲近20組客戶申請，往來資產突破百億元；第一銀行也已有逾十組申請，資產規模同樣達百億元水準。

所謂「家族辦公室」，是專為超高淨值家族打造，涵蓋資產配置、財富傳承、企業治理與法稅規劃等全方位服務。

銀行主管指出，過去因受限法規，銀行僅能扮演提供資金與投資理財服務的輔助性角色，即便與家族往來跨越兩三代，也難提出整合性規劃；如今在專區試辦下，銀行能由被動轉為主動，提供結合法務、稅務與金流的完整解決方案，協助家族從資產傳承到永續治理，服務價值大幅提升。

金融圈認為，家族辦公室可望成為高雄專區的「王牌業務」，不僅將是銀行爭奪大戶版圖的主戰場，也有助提升台灣在亞洲資產管理市場的能見度。

金管會此次在專區開放22項銀行試辦業務，其中最先受到市場迴響的正是家族辦公室、融資業務與另類基金商品。其他如保費融資、保單質借等，有助富豪戶活化資產、提升資金運用效率，預料將成為後續推升量能的重要動能。

壽險和券商部分，據金管會統計，目前已有國泰、富邦、南山、台壽等四家壽險，以及中信證、兆豐證、永豐金證三家券商獲准進駐，顯示專區正逐步形成多元金融生態系。

商品 金管會

延伸閱讀

動物友善再升級 嘉市動物嘉年華推廣認養與飼主責任

高雄資管專區三大業務報捷 均有雙位數承辦量

高雄資產管理專區開辦至今 三壽險保費收入突破億元

台北「秋季美容保養展」集結美妝新勢力！百大品牌齊聚　新秀專區必逛

相關新聞

富豪戶財管規模上衝 8月新增995戶、1,082億元

據金管會截至2025年8月底統計，17家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬6,567人，總資產（AUM）規模1兆8,0...

除外責任事項投保前看清楚

南橫公路一家五口車輛墜谷不幸事件，有媒體報導「意外險不理賠」，產險公會、壽險公會聯合聲明強調，經審酌保單條款及保險實務，...

國銀最受富豪戶青睞的業務 家族辦公室需求火熱

自7月開張以來，高雄資產專區已有16家國銀獲准進駐。據調查，國銀最受富豪戶青睞的三大業務是：家族辦公室、融資業務（包含金...

陳慧遊：壽險公會 三面進擊 理事長談重點業務

壽險業今年進入接軌重頭戲，近期獲得連任的壽險公會理事長陳慧遊，接受本報訪問，談到未來三大重點業務，陳慧遊説，第一是讓壽險...

壽險公會理事長陳慧遊喊監理有彈性 經營有韌性

壽險公會理事長陳慧遊以「監理有彈性，經營有韌性」兩句話，談到他對政府及業界的期待，他說，所謂「監理有彈性」，是希望政府應...

花蓮洪災 台新新光金捐款千萬元

強颱「樺加沙」重創花蓮，造成光復鄉嚴重災情。為協助災區民眾重建家園，台新新光金控26日宣布，台新新光金控偕同旗下子公司台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。