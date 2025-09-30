國銀最受富豪戶青睞的業務 家族辦公室需求火熱

自7月開張以來，高雄資產專區已有16家國銀獲准進駐。據調查，國銀最受富豪戶青睞的三大業務是：家族辦公室、融資業務（包含金融資產投資組合貸款 Lombard Lending 與自行質借）、及另類境外基金商品。

其中，以資產規模門檻逾5億元的家族辦公室需求最為火熱。據了解，中國信託商銀至今已獲近20組客戶申請，往來資產突破百億元；第一銀行也已有逾十組申請，資產規模同樣達百億元水準。

所謂「家族辦公室」，是專為超高淨值家族打造，涵蓋資產配置、財富傳承、企業治理與法稅規劃等全方位服務。

銀行主管指出，過去因受限法規，銀行僅能扮演提供資金與投資理財服務的輔助性角色，即便與家族往來跨越兩三代，也難提出整合性規劃；如今在專區試辦下，銀行能由被動轉為主動，提供結合法務、稅務與金流的完整解決方案，協助家族從資產傳承到永續治理，服務價值大幅提升。

金融圈認為，家族辦公室可望成為高雄專區的「王牌業務」，不僅將是銀行爭奪大戶版圖的主戰場，也有助提升台灣在亞洲資產管理市場的能見度。

金管會此次在專區開放22項銀行試辦業務，其中最先受到市場迴響的正是家族辦公室、融資業務與另類基金商品。其他如保費融資、保單質借等，有助富豪戶活化資產、提升資金運用效率，預料將成為後續推升量能的重要動能。

壽險和券商部分，據金管會統計，目前已有國泰、富邦、南山、台壽等四家壽險，以及中信證、兆豐證、永豐金證三家券商獲准進駐，顯示專區正逐步形成多元金融生態系。