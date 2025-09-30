快訊

華南羽桌球賽 200人競技

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
「2025華南金融集團羽桌球比賽」全體大合照。 華南金控／提供
「2025華南金融集團羽桌球比賽」全體大合照。 華南金控／提供

華南金融集團於27日於國立臺灣大學綜合體育館舉辦「2025華南金融集團羽桌球比賽」，邀請集團旗下各公司在職員工或退休同仁組成聯隊，總共有12支隊伍，將近200人參賽，且由多位高階主管親自帶隊參加，各隊實力皆相當堅強，於球場上全力拚搏，激烈競爭，最後羽球由金控銀行聯隊、桌球由銀行中南區聯隊奪得冠軍。

華南金控（2880）暨華南銀行董事長陳芬蘭在開幕致詞時表示，今年選手的年齡最高是82歲，最年輕為24歲，差距高達58歲，男女比重為7比3，每位選手無論年齡及性別都能在此次賽事中展現很強的活力，盡情的揮拍，綻放出人生的光芒，這也是符合今年主題「揮聚亮點，拍綻人生」，展現出華南金融集團同仁堅持運動的精神，並藉由每年羽桌球比賽交流，讓同仁彼此拉近距離，凝聚團隊的向心力，共同面對各項挑戰。

華南金融集團除了舉辦羽桌球比賽外，對內也鼓勵員工參加各式運動社團，華南銀行從2019年起持續取得「運動企業認證」，代表對華南銀行推動職場健康與員工運動風氣的肯定。在對外方面，每年響應財政部統一發票盃路跑活動，長期推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫、贊助體操選手和舉辦「小小體操營」、支持景美女中拔河隊，積極協助政府推動體育發展。

華南金融集團不僅重視同仁身心健康，也以實際行動支持各項運動賽事，同時結合信託、保險、理財等金融專長，為體育選手打造堅強的後盾，讓選手沒有後顧之憂，能夠全力為國爭光。未來，華南金融集團將持續推動基層運動，期盼能為台灣體育的永續發展盡一份心力。

華南金控 運動 華南銀行

延伸閱讀

